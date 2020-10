La diretta fb per fare chiarezza

Dal primo settembre 2020 sono 86 i cittadini bagheresi che hanno contratto il Covid19. In tutto il distretto che comprende i comuni di Bagheria, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa Flavia, i positivi sono 116. A comunicare i dati è stato il sindaco di Bagheria Francesco Maria Tripoli in una diretta facebook

“Ho tenuto a fare questa diretta non solo per fornirvi l’aggiornamento sul numero dei positivi ma anche perché tengo a dirvi che si rincorrono in città false voci che indicano che i positivi sono molti di più, che Bagheria è zona rossa e simili —

dice il primo cittadino – sono false notizia. Abbiamo necessità di trasmettere un senso di serenità seppur nella drammaticità del momento, dobbiamo supportare il terziario, l’eno-gastronomia, la ristorazione, Una fake news diffusa tramite i social crea instabilità a tutto il tessuto economico della città – dice il sindaco che conforta sulla situazione scolastica che è monitorata e segue tutti i protocolli”».

Il primo cittadino conferma poi che “ci sono stati alcuni ritardi nelle risposte sull’esito dei tamponi da parte

del dipartimento di prevenzione dell’ASP che è oberato da molto lavoro, ma la situazione è sotto controllo” dice

Tripoli.

Il Comune intanto lavora in stretta collaborazione con le Forze dell’ordine e con l’Asp.

“Dobbiamo agire con equilibrio – ribadisce il sindaco – non creiamo dubbi inutili, polemiche sterili che vanno a danneggiare la città. Sono in corso e continueranno i controlli e le analisi epidemiologiche”.

Oggi sono 475 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Salgono così a 6.281 gli attuali positivi e passano a 540 i ricoverati in ospedale con un incremento di 11 ricoveri rispetto a ieri.

Di questi 61 si trovano in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri, mentre sono 479 i ricoveri in regime ordinario. Sono 5.471 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi eseguiti sono 5.739

Sul fronte della distribuzione provinciale sono 151 i nuovi casi a Catania, 130 a Palermo, 65 a Trapani, 39 a Ragusa, 24 ad Agrigento, 22 a Siracusa, 18 a Caltanissetta, 14 a Messina, 12 a Enna.