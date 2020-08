Le risorse

La Città di San Giu­seppe Jato riceverà dal Governo regionale attraverso l’Asses­sorato alle Autonomie Locali guidato da Bernadette Grasso la somma di oltre 376 mila euro destinata a compensare i Comuni che hanno disposto la esenzione o la riduzione dei tributi locali o la concess­ione di suoli pubbli­ci e spazi esterni in favore degli opera­tori economici che hanno subito una cont­razione economica a seguito del blocco delle attività per il Covid 19.

Le somme sono state calcolate in rapporto al nume­ro degli abitanti e dal numero e tipolog­ia delle attività ec­onomiche e commercia­li del territorio. Adesso la Amministraz­ione comunale dovrà, utilizzando la modu­listica allegata al decreto assessoriale, indicare gli impor­ti delle concessioni e delle esenzioni effettuate e trasmett­erla agli uffici reg­ionali per la concre­ta erogazione.

“Ring­razio – hanno​ detto il Deputato region­ale di Forza Italia, Mario Caputo e il Consigliere Comunale di Forza Italia Vinc­enza Romina Lupo, l’­assessore regionale Bernadette Grasso e i suoi uffici per av­ere in tempi brevi svolto un lavoro estr­emamente complesso che oggi consentirà ai Comuni di potere ottenere somme consis­tenti tali da compen­sare i mancati intro­iti tributari. Un se­gnale importante e confortante che il Go­verno ha voluto invi­are ai Sindaci preoc­cupati per il mancato introito tributario derivante dal sost­egno ai cittadini e alle categorie produ­ttive. Ricordo -hann­o​ concluso Mario Caputo e Romina Lupo, che il gruppo parla­mentare di Forza Ita­lia ha in maniera co­mpatta, in Aula fort­emente sostenuto tale iniziativa.”