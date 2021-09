Il Comune di Francofonte, in provincia di Siracusa, continua a rimanere l’unica “zona arancione” in Sicilia. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato, infatti, un’ordinanza che conferma, così come richiesto dal dipartimento regionale Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, le misure restrittive anti Covid19 fino a mercoledì 6 ottobre.

E ci sono altri due comuni che rischiano di raggiungere Francofonte. Sono Floridia e Canicattini Bagni sempte in provincia di Siracusa.

Se c’è una provincia siciliana dove i No Vax hanno piantato le tende, infatti, questa è Siracusa. I dati sulla vaccinazione non hanno ancora raggiunto la soglia del 75% ma ci sono Comuni che sono sotto al 70% e per loro il rischio di entrare in zona arancione è concreto.

Comuni a rischio

Francofonte è già in questa fascia critica ma i sindaci sono piuttosto preoccupati, come Marco Carianni, primo cittadino di Floridia, che ieri ha lanciato l’allarme, e nelle ore scorse è intervenuta la sindaca di Canicattini Bagni, Comune della zona montana del Siracusano.

I dati sul vaccino

“Attualmente solo il 69,96% dei canicattinesi ha effettuato la prima dose del vaccino e il 63,92% il trattamento completo” fanno sapere dal palazzo di città. In mattinata, per promuovere la campagna di vaccinazione, l’amministrazione, con la sindaca e l’assessora alla Salute, Mariangela Scirpo, ha organizzato un incontro con gli studenti a cui hanno preso parte anche i medici.

Intanto il contagio torna a salire nell’isola

Sono 553 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 20.357 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza sale al 2,7% ieri era al 1,8% L’isola torna al primo posto nei nuovi contagi giornalieri, al secondo posto il Veneto con con 376 contagi. Dopo un giorno di forte calo l’epidemia si conferma altalenante.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

Gli attuali positivi sono 16.597 con una diminuzione di 236 casi. I guariti sono 776 mentre si registrano altre 13 vittime che portano il totale dei decessi a 6.805.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero sono adesso 596 i ricoverati, 19 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 70, 2 in meno rispetto a ieri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 11 casi, Catania 306, Messina 100, Siracusa 25, Ragusa 19, Trapani 38, Caltanissetta 5, Agrigento 18, Enna 31.