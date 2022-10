Sono 1.257 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.210 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.383. Il tasso di positività è al 13,6%, in aumento rispetto al 13% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al decimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 17.417 con un aumento di 400 casi. I nuovi guariti sono 856, una vittima, che porta il totale a 12.211.

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 250, uno in meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 17, tre in meno di ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 274 casi, Catania 310, Messina 218, Siracusa 115, Trapani 104, Ragusa 74, Caltanissetta 350 Agrigento 80, Enna 32.

Il Covid in Italia

Sono 38.969 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 40.580 di ieri e i 43.716 di sabato scorso.

I tamponi processati sono 215.672 (ieri 216.511) con un tasso di positività che dal 18,7 scende al 18,1%.

I decessi di oggi sono 73 (ieri 98), per un totale da inizio pandemia di 177.956.

Le terapie intensive crescono di 8 unità (come ieri) ed ora sono 252 con 46 ingressi del giorno; i ricoveri sono 52 in più (ieri +182), per un totale di 6.592. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

In Italia Omicron 5 al 93%

In Italia il 4 ottobre scorso la variante Omicron aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.5 largamente predominante e un piccolo aumento della BA.2 rispetto al report precedente (2,3% vs. 1,1%). Sono questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni/PPAA in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine 20 Regioni/PPAA, e complessivamente 100 laboratori regionali e il Laboratorio di Sanità Militare, per un totale di 1557 campioni. Queste le prevalenze stimate BA.1 0,1% (range: 0% -2,3%) BA.2 2,3% (range: 0% -6,3%) BA 4 4,3% (range: 0% -25,0%) BA 5 93,0% (range: 75,0% – 100,0%) Altro 0,3% (range 0%-1,9%). – fonte ufficio stampa Iss –