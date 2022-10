Sono 1.090 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.715 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.221. Il tasso di positività è al 12,5%, in leggero calo rispetto al 12,6% di ieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

La Sicilia è al nono posto per contagi. Gli attuali positivi sono 13.012, con un aumento di 782 casi. I nuovi guariti sono 307, una vittima, con il numero totale dei decessi che sale a 12.207

La situazione negli ospedali

Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 230, otto in più di ieri, mentre in terapia intensiva sono 14, come ieri.

La situazione nelle singole province

A livello provinciale si registrano a Palermo 236 casi, Catania 271, Messina 184, Siracusa 115, Trapani 123, Ragusa 74, Caltanissetta 41, Agrigento 34, Enna 12.

Il Covid in Italia

In Italia sono 34.444 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 43.716 di ieri e soprattutto i 28.509 di domenica scorsa.

I tamponi processati sono 170.238 (ieri 215.035) con un tasso di positività che dal 20,3% scende al 20,2%.

I decessi di oggi sono 41 (ieri 60), per un totale da inizio pandemia di 177.519 vittime. Le terapie intensive salgono di 17 unità (ieri -4) ed ora sono 211 con 25 ingressi del giorno; i ricoveri ordinari sono 210 in più (ieri +110), per un totale di 5.699. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è ancora la Lombardia con 6.231 contagi seguita da Veneto (+4.658), Emilia Romagna (+3.794), Piemonte (+3.672) e Lazio (+3.023).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia sale a 22.815.736. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 24.008 (ieri 72.114) per un totale che sale a 22.130.326. Gli attualmente positivi sono 10.394 in più (ieri -28.458) e salgono a 507.891 di cui 501.981 in isolamento domiciliare.

Raddoppiati i monoclonali

Sono stati 79.666 i trattamenti con anticorpi monoclonali contro il Covid avviati da marzo 2021 al 5 ottobre e le prescrizioni per l’utilizzo come terapia vedono un raddoppio nell’ultima settimana.

Dal 22 settembre al 5 ottobre, sono state prescritte 4,5 dosi per milione di abitanti del mix tixagevimab-cilgavimab rispetto a 2,4 dosi della settimana precedente, pari a +107,8%. Mentre le prescrizione di sotrovimab sono state 3,5 per milioni di abitanti rispetto a 1,9 della settimana precedente, pari a +81,6%. Cresce del 64% in 7 giorni anche l’uso di tixagevimab-cilgavimab in profilassi. E’ quanto emerge dal 61/mo report dell’Aifa.