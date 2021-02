Sono 412 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 18.558 tamponi processati e una incidenza poco superiore al 2,2%. La regione si trova oggi all’ottavo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri

Le vittime, i guariti e gli attuali positivi

Le vittime sono state 19 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.018. Gli attualmente positivi sono 29.367 e dopo tempo tornano a crescere sia pure solo di 187 casi rispetto a ieri. I guariti sono 206.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali tornano a diminuire i ricoveri e adesso sono 985, 4 in meno rispetto a ieri e scendono anche i ricoveri in terapia intensiva dove adesso sono 142, ovvero 1 in meno rispetto a ieri.

La distribuzione nelle nove province

La distribuzione nelle province vede Palermo con 236 casi, Catania 51, Messina 43, Siracusa 33, Caltanissetta 15, Ragusa 12, Enna 9, Trapani 7, Agrigento 6 .

Variante inglese all’ospedale Civico

Le analisi di sequenziamento del genoma virale effettuate al laboratorio dell’Istituto d’igiene del Policlinico di Palermo hanno evidenziato che i quattro casi di positività, riscontrati nei giorni scorsi all’Unità operativa di medicina d’urgenza dell’ospedale Civico, sono da attribuire alla variante inglese. Lo afferma l’Azienda sanitaria. “Questa notizia, tutt’altro che inaspettata, piuttosto che ingenerare facili allarmismi – aggiunge una nota del Civico – deve prospettare una serena e consapevole percezione che la battaglia contro il coronavirus non è vinta e bisogna tenere alta la soglia di attenzione. Questa Azienda manterrà lo scrupoloso approccio cronologico nel governare gli intervalli tra i test di laboratorio a cui si sottopone tutto il personale sanitario e serrerà la sorveglianza sulle procedure d’accettazione della casistica in ingresso”.

Polemiche sui vaccini in carcere

Vaccinazione anticovid-19 al personale di Polizia Penitenziarianegli istituti Penitenziari della provincia di Palermo. Lo chiedono con forza le sigle sindacali, preoccupate per la salute dei poliziotti impegnati all’interno delle carceri dell’isola.

La nota dei sindacati

L’Osapp, ha scritto una lettera all’assessore siciliano alla Sanità, Ruggero Razza, e al direttore dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni, chiedendo che venga messa in calendario la somministrazione dei vaccini prima possibile. “Questa organizzazione sindacale – dice il segretario generale Osapp, Francesco Scaduto -, esprime la propria preoccupazione in relazione alla mancata somministrazione del vaccino Covid 19 per il personale della Polizia Penitenziaria dei Reparti dei vari Istituti Penitenziari e servizi della provincia palermitana”

Il rischio per il mancato vaccino

“Si evidenzia – continua la nota del sindacato – che tale esclusione comporta notevole rischi essendo Palermo la sede degli Istituti che amministra un numero elevato di appartenenti al Corpo e che detiene nei suoi carceri quasi 2000 penitenziari. Per quanto sopra segnalato si evidenzia che i rischi sono notevoli e quindi non si comprende il motivo per cui, a differenza di tante altre provincie siciliane, dove si è cominciata la somministrazione dei vaccini, la provincia di Palermo ancora non ha dato nessun accenno di esecuzione né tanto meno di programmazione”.