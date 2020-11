L'emergenza sanitaria

“La previsione di contenimento della diffusione del contagio da covid 19 attraverso l’uso di idonei strumenti ( smart working ed altri) si estende anche ai soggetti del bacino Pip emergenza Palermo e ai soggetti utilizzati sia in attività socialmente utili che nei cantieri di servizio già percettori del reddito minimo di inserimento”.

Lo afferma l’assessore regionale al Lavoro, Antonio Scavone, facendo riferimento ad un’apposita nota scritta ieri dal dipartimento Lavoro a tutti gli enti utilizzatori di lavoratori in attività di interesse pubblico o sociale.

“Tenuto conto dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, in considerazione che è assolutamente prioritaria la salute nei luoghi di lavoro e al fine di potere organizzare al meglio i suddetti lavoratori– ha affermato ancora l’assessore al Lavoro- si rende noto che la gestione della presenza, del lavoro agile o della turnazione dei soggetti Pip, Asu e RMI è rimessa alla valutazione discrezionale degli enti utilizzatori sulla base delle proprie esigenze organizzative”.

“A seguito dell’ interlocuzione avviata nei mesi scorsi con l’Assessore regionale Antonio Scavone e dell’impegno preso dal dipartimento, si è definito che anche per gli operatori Ex Pip e ASU è applicabile il lavoro agile. Infatti, al fine di prevenire la diffusione del contagio da Covid-19 è applicabile lo smart working e il lavoro agile anche ai suddetti soggetti”. Lo afferma Vincenzo Figuccia deputato regionale Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Una necessità dettata dai dati della diffusione del contagio da covid19. Sono 1.155 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 9.376 tamponi effettuati; 19 i decessi, che portano il totale a 569.

Con i nuovi casi salgono così a 17.618 gli attuali positivi con un incremento di 812. Di questi 1.253 sono i ricoverati: 1105 in regime ordinario e 148 in terapia intensiva con una diminuzione di due ricoveri. In isolamento domiciliare sono 16.365.

I guariti sono 324. I nuovi positivi sono così distribuiti per province: Palermo 352, Catania 324, Messina 103, Ragusa 98, Trapani 54, Siracusa 41, Agrigento 134, Caltanissetta 27, Enna 22.