In questo modo si accolgono immediatamente i contagiati

Montato all’ospedale civico di Partinico nella notte il posto medico avanzato per accogliere i pazienti positivi trasportati in ambulanza dai sanitari del 118 e consentire così di potere accelerare le pratiche per liberare i mezzi impegnati nelle operazioni di soccorso. La tensostruttura è stata installata anche all’ospedale Civico di Palermo, al Cervello e a Villa Sofia a Palermo. A Partinico a coordinare l’intervento i volontari della protezione civile.

Aumento esponenziale dei ricoveri

La decisione di montare il posto medico avanzato è legato al nuovo esponenziale di contagi che si stanno registrando a Palermo e provincia, così come in tutto il resto della Sicilia, con il conseguente aumento anche del numero di ricoveri.

La situazione nelle singole province

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo ieri è stato in testa con 3.210 casi giornalieri, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna, 716. Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati il 6 gennaio a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.328. Il tasso di positività sale al 24%, il 5 gennaio era 12%.

Il paragone con il resto d’Italia

L’isola è al sesto posto per contagi, al primo posto c’è la Lombardia con 52.863 casi, al secondo posto l’Emilia Romagna con 38.528 casi, al terzo il Veneto con 18.129 casi, al quarto la Toscana con 17.286 casi, al quinto la Campania con 16.512 casi. Gli attuali positivi sono 80.116 con un aumento di 12.918 casi. I guariti sono 1.332 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 7.634. Sul fronte ospedaliero sono 1.063 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 119, quattro caso in più rispetto a ieri. Nella settimana dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio scorsi, si è registrato un nuovo picco della curva epidemica con 25.251 nuovi casi diagnosticati ed un incremento di oltre il 73% rispetto al periodo precedente. L’incidenza cumulativa settimanale è ulteriormente aumentata fino a raggiungere il valore di 521 nuovi casi ogni 100.000 abitanti.