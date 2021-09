Camper prevenzione oncologica a Villa Niscemi per le Domeniche in Favorita

Vaccinazioni al centro commerciale Conca d’Oro

Domani, 26 settembre, i camper dell’Asp a Villa Niscemi per le Domeniche in Favorita

Ci saranno anche degli screening per la prevenzione dei tumori al seno, collo dell’utero e colon retto

Prosegue l’intensa attività itinerante di vaccinazione anticovid dell’Asp di Palermo impegnata, oltre che nei 44 centri vaccinali fissi, anche con le proprie squadre mobili in città e provincia. Oggi è in corso un’iniziativa al Centro Commerciale Conca d’oro che verrà ripetuta anche nelle giornate dell’1 e 2 ottobre prossimi.

Domenica i camper a Villa Niscemi

Domani (domenica 26 settembre), invece, i camper dell’azienda sanitaria provinciale del capoluogo saranno a Villa Niscemi dove, nell’ambito delle “Domeniche in Favorita” organizzate dall’amministrazione comunale, garantiranno, oltre alla vaccinazione anticovid, anche diversi controlli per la prevenzione ai tumori.

Saranno effettuati screening del tumore al seno (mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni), screening del tumore al collo dell’utero (PapTest per le donne di età compresa tra 25 e 64 anni) e distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito dello screening del tumore al colon retto (50 – 69 anni di età).

Tutte le prestazioni sono gratuite e senza necessità di ricetta.

Vaccinazioni a Ficuzza, poi a Camporeale

Sempre domani sono in programma (dalle 9 alle 20) vaccinazioni a Ficuzza (con biglietto d’ingresso gratuito al Palazzo reale per chi riceverà la somministrazione), mentre mercoledì 29 a Camporeale (in collaborazione con l’Esercito nell’ambito dell’Operazione EOS) e nel quartiere palermitano di Cardillo.

Come aderire all’open day

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per essere vaccinati con prima o seconda dose. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere acquisito – nel modulo specifico – il consenso dell’altro genitore.

Giovedì 30 settembre a Villabate ed alla Vucciria

Giovedì 30 tappa a Villabate (con l’Esercito) e nella Chiesa di S. Andrea alla Vucciria, sabato 2 ottobre a Tommaso Natale e domenica 3, nuovamente, a Villa Niscemi per “Domeniche in Favorita”.

Tutte le attività non necessitano di prenotazione.