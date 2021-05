Istituita la “zona rossa” a Scordia, in provincia di Catania. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp territoriale e sentito il sindaco, con un’ordinanza che avrà efficacia da venerdì 28 maggio fino a giovedì 3 giugno.

Nell’ambito della stessa ordinanza si proroga fino al 3 giugno la zona rossa a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna. Teme, invece, il Paese di Canicattini Bagni nel siracusano mentre oggi entra n vigore la zona rossa disposta due giorni fa

La situazione nell’ultimo bollettino

Sono 375 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 20.628 tamponi processati, con una incidenza di circa 1,8% dopo l’impennata di ieri. La Regione anche oggi è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime, i guariti, gli attuali positivi

I morti sono stati 20 e portano il totale a 5.778. Il numero degli attuali positivi è di 11.715 con una diminuzione di 889 casi. I guariti sono 1244.

La situazione negli ospedali

Negli ospedali i ricoverati sono 639, 29 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 86, 7 in meno rispetto al bollettino precedente.

La situazione nelle singole province

La distribuzione tra le province vede ancora Catania in testa con 162 nuovi casi seguita da Palermo 70, Messina con 33, Siracusa 24, Agrigento 23 casi, Ragusa 21, Trapani 18, Enna 16, Caltanissetta 8.

False notizie sulle vaccinazioni

L’Asp di Palermo smentisce una falsa notizia apparsa sui social che riporta “Vaccini per tutti gli over 18 senza patologie a Villa delle Ginestre, senza prenotazione”. La direzione aziendale ha sottolineato come “A Villa delle Ginestre vengono vaccinati esclusivamente i cittadini che si sono prenotati sul portale nazionale e rientrano nel target, oltre ai maturandi, così come indicato dagli organismi regionali”.

Ma non finisce qui: L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha annunciato che si rivolgerà alle autorità competenti “per risalire all’autore di tali notizie che compromettono il sereno svolgimento della campagna vaccinale determinando inevitabili rallentamenti nelle procedure di vaccinazione in un presidio strategico come Villa delle Ginestre, che si è distinto per accoglienza e facile accessibilità alla struttura”.