La fase 2

In questi giorni in cui il dibattito sulle riaperture ha visto più protagonisti barbieri, parrucchieri, musei grandi esclusi sono rimasti i mercatini rionali. A lanciare l’allarme è Confimprese.

“C’è in atto una discriminazione nei confronti di questa categoria – ha dichiarato il coordinatore regionale di Confimprese Giovanni Felice – che non è tollerabile. In Sicilia 26.000 imprese sono coinvolte con oltre 80.000 addetti, 240.00 cittadini vivono grazie a questa attività. Questi 240.000 cittadini da oltre due mesi non lavorano, non hanno percepito un solo €uro di contributo, tantomeno prestiti, sono ridotti alla fame e gettati nella disperazione e nessuno ne parla– continua Giovanni Felice – anzi nessuno pensa di intervenire a loro sostegno, anzi in molti comuni i Sindaci, che poi vanno in televisione a parlare di solidarietà, gli hanno deciso di chiudere la porta in faccia, anche a chi ha il diritto di lavorare attraverso l’emanazione di ordinanze di dubbia legittimità, ma sicuramente indegne di un paese civile.Il direttivo di Confimprese Ambulanti Palermo – insite il coordinatore Regionale di Confimprese – dalle ore 10,00 di martedì 12 maggio in piazza Indipendenza di fronte la Presidenza della Regione, ha avviato, con lo slogan ‘Facciamo lo sciopero della fame oggi, per non morire di fame’ uno sciopero della fame che si concluderà dopo avere incontrato il Presidente della Regione”.

“Non so se ci vorranno minuti, ore o giorni– conclude Giovanni Felice – ma resteremo li fino a quando non saremo ricevuti e non ci sarà garantito il ritorno al lavoro”.

Una vertenza quella degli operatori dei mercatini che era già stata oggetto di una lettera di Confimprese indirizzata a Presidente della Regione e ai vertici di Anci Sicilia.

“Nella missiva inviata al Presidente della Regione ed al Presidente di Anci Sicilia – scriveva Giovanni Felice – abbiamo chiesto di intervenire presso i Comuni per fare aprire, come previsto dai Decreti del Presidente del Consiglio, la parte dei mercatini che riguarda il settore Alimentare ed inoltre creare le condizioni affinché, all’apertura delle attività commerciali in sede fissa, anche i mercati ambulanti possano ripartire”.

Ma ad un mese circa di distanza da questo appello ancora la situazione rimane in stallo.