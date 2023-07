Nuovo drammatico incidente sull’autostrada Palermo Messina. Il bilancio è pesantissimo: due morti e quattro feriti in un incidente che si è verificato all’1,30 di notte sull’A20, all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo.

Secondo una prima ricostruzione un’auto, un’Audi, è finita contro il guardrail, si è cappottata ed è stata colpita in pieno da altre due vetture che sopraggiungevano, una Bmw e un’altra Audi. Questi ultimi due mezzi si sarebbero ritrovati l’auto davanti e non sarebbero riuscite a scansarla.

I soccorsi immediati ma ormai inutili

Sul posto sono giunte immediatamente alcune ambulanze, i vigili del fuoco e la Polstrada. All’arrivo dei sanitari, però, per i conducenti del primo e terzo veicolo non c’è stato nulla da fare: sarebbero morti sul colpo. Ferite invece altre 4 persone che sono state assistite dai medici giunti sul posto e trasferiti in ambulanza presso l’ospedale.

C’è stato bisogno anche dell’intervento dei vigili del fuoco per estrarre alcuni corpi dagli abitacoli accartocciati. La strada è stata chiusa e del traffico, così come dei rilievi, si sono occupati gli agenti della polstrada.

Ieri un altro incidente mortale nel Modicano

Un uomo di 86 anni, residente a Pachino, era deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in contrada Ciancia, nel territorio di Modica.

L’impatto tra due auto

Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, a scontrarsi sono state due auto, una Audi Q3 ed una Lancia Y: nella prima c’era una coppia di coniugi, nell’altra la vittima. Le lesioni riportate a seguito dell’impatto non gli hanno dato scampo e la notizia è rimbalzata rapidamente a Pachino dove l’86enne abitava.

Inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Ragusa ha aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale in cui saranno coinvolti i due occupanti dell’altra macchina.

Incidente nel Trapanese

Nei giorni scorsi è deceduto Cosimo Accardi, 46 anni, alcamese, commerciante, vittima di un incidente stradale sulla A29.

All’altezza di Gallitello

Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo di Gallitello. L’auto, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada e si è andata a schiantare contro il guardrail. Sul posto la polizia stradale di Alcamo che sta cercando di ricostruire quanto accaduto. Inutili i soccorsi: l’uomo ha perso la vita sul colpo.

Nessuna autopsia

Stando alle prime ricostruzioni della polizia stradale della sottosezione di Alcamo, Accardi avrebbe preso in pieno il guardrail spartitraffico. La barriera metallica avrebbe sfondato l’abitacolo e colpito l’uomo al torace, n

Altro incidente mortale nel Trapanese

Una domenica tragica che purtroppo non ci è chiusa solo con questo incidente mortale. Un altro sinistro si era verificato poche ore prima, a perdere la vita Giuseppe Angileri, 18 anni di Marsala. Il ragazzo, per cause in via di accertamento, è uscito fuori strada e con l’auto si è schiantato contro un muretto. Inutili i soccorsi, l’ambulanza quando è giunta sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Con lui sul sedile passeggero una ragazza di 17 anni rimasta ferita e trasportata in ospedale.

Like this: Like Loading...