La consegna all’assessorato agli Enti locali

È stato depositato questa mattina, a Palermo, all’assessorato regionale agli Enti locali, il simbolo della Dc Nuova in vista delle prossime elezioni regionali. A consegnarlo il commissario cittadino del capoluogo, Giorgio Cipolla, e il responsabile Giovani per la provincia di Palermo, Francesco Fucà.

“I protagonisti sono i giovani”

“L’importante momento della presentazione del simbolo per le prossime regionali è stato affidato a due giovanissimi dirigenti di partito, segno, ancora una volta, di come i 20enni e i 30enni siano protagonisti del nostro partito – dichiara il commissario regionale della Dc, Totò Cuffaro -. Da oggi inizia ufficialmente la partecipazione della Dc alla competizione elettorale del prossimo 25 settembre con l’obiettivo di portare il nostro simbolo, i valori e gli ideali all’Ars”.

C’è Cateno De Luca in corsa

Il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo e il presidente di “Sud chiama Nord” Ismaele La Vardera hanno depositato anche loro questa mattina all’assessorato regionale agli Enti Locali i simboli delle nove liste a sostegno del progetto di governo portato avanti da Cateno De Luca candidato alla presidenza della Regione Siciliana. Ecco quali sono i nomi delle nove liste: “De Luca sindaco di Sicilia”; “Sicilia Vera”; “Orgoglio Siculo con Cateno”; “Impresa Sicilia”; “Terra d’Amuri”; “Basta Mafie”; “Lavoro in Sicilia”; “Giovani Siciliani”; e infine “Autonomia siciliana”.

I termini

Alle 16 di domani, 14 agosto, scadono i termini per presentare i simboli degli schieramenti che si presenteranno agli elettori siciliani il 25 settembre prossimo quando saranno eletti il presidente della Regione siciliana e il membri dell’Ars. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il decreto di convocazione dei comizi in vista delle elezioni regionali del 25 settembre. I simboli di lista dovranno essere depositati al dipartimento delle Autonomie locali, in via Trinacria 34 a Palermo, dalle 9 alle 20 di sabato 13 agosto (quarantatreesimo giorno antecedente la data del voto) e dalle 9 alle 16 del 14 agosto (quarantaduesimo giorno antecedente). Il mancato deposito comporta l’impossibilità di presentare le liste nelle circoscrizioni provinciali.