Consegnate le onorificenze dal prefetto di Palermo Massimo Mariani al tetro Politeama-Garibaldi. Ad aprire la manifestazione l’esibizione della fanfara del XII reggimento carabinieri. Il rappresentante del governo ha reso omaggio a tutti coloro che sono caduti per mano mafiosa nell’assolvimento del proprio dovere, non dimenticando le vittime degli incidenti sul lavoro e invitando i ragazzi a seguire gli ideali di libertà e giustizia arricchendo con la cultura le proprie conoscenze per una crescita consapevole. Sono state poi consegnate le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. Giuseppe Costanza unico sopravvissuto all’attentato di Capaci del 23 maggio 1992 al quale è stata conferita l’onorificenza di ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica.

Tra gli insigniti anche Tina Mauro Martinez, moglie dell’agente morto nella strage Antonio Montinaro, alla quale è stata conferita l’onorificenza di cavaliere per l’impegno civico e l’attività sociale svolta attraverso l’associazione Quarto Savona Quindici di cui è presidente. Sono state anche consegnate due onorificenze di “Vittima del terrorismo”, di cui sono destinatari i cittadini italiani, stranieri o apolidi, deceduti o feriti a causa di atti terroristici verificatisi nel territorio nazionale e i cittadini italiani deceduti o feriti a causa di atti terroristici e di stragi di tale natura, verificatisi nel territorio extranazionale.

Medaglia d’oro alla memoria dell’agente scelto della polizia di Stato, Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Giovanni Falcone, deceduto nella strage di Capaci del 23 maggio 1992 nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo ed i colleghi della scorta, gli agenti Vito Schifani e Rocco Dicillo. Medaglia d’Oro al 1° caporal maggiore dell’esercito italiano, Giuseppe D’Anna, riconosciuto vittima del terrorismo essendo rimasto gravemente ferito durante una missione in Afghanistan, l’08 agosto 2012, a causa di un’esplosione provocata da un ordigno che ha interessato il mezzo a bordo del quale svolgeva servizio di attività di pattuglia motorizzata nei pressi di Bala Boluk, provincia di Farah, Afghanistan.

Infine, si è proceduto alla consegna di una medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria di Rosario Fabio Oddo . Nel corso di incendio nell’appartamento dove stava dormendo insieme alla famiglia, dopo aver condotto all’esterno la moglie in stato di gravidanza al 6° mese, rientrava nell’abitazione per salvare il figlio di 5 anni. Constatata l’impossibilità di percorrere le scale ormai invase dalle fiamme, avvolgeva il bambino in una coperta e, facendogli scudo con il proprio corpo, si lanciava da una finestra del secondo piano e lo traeva in salvo, perdendo la vita.

Nell’ambito dell’evento si è proceduto, altresì, alla premiazione degli Istituti Scolastici che hanno partecipato al concorso “Libertà di stampa e cultura della legalità”, organizzato dalla Prefettura di Palermo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale -Sicilia, l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l’Associazione Siciliana della Stampa.

L’iniziativa mira a far conoscere il lavoro del giornalista e l’importanza della libertà di stampa, valore indispensabile del sistema democratico, nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla diffusione della cultura della legalità.

Tra le scuole premiate il Liceo Classico Statale “Umberto I” di Palermo, 1° classificato per il cortometraggio “Eroicamente”, dedicato alla memoria dell’Appuntato Giuseppe D’Antoni e della Guardia Sebastiano Rapisarda della Guardia di Finanza. La Direzione Didattica Statale II Circolo “Gianni Rodàri” di Villabate, 2° classificata per il cortometraggio dal titolo “TG della memoria”, dedicato alla memoria del Maresciallo della Polizia di Stato Lenin Mancuso. L’Istituto Comprensivo Statale “Sperone Pertini” di Palermo, 3° classificato per il cortometraggio dal titolo “Lillo, un poliziotto per tutti”, dedicato alla memoria dell’Agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto.

La Commissione ha, anzitutto, stabilito di assegnare 3 riconoscimenti speciali, in considerazione delle particolari caratteristiche dell’opera e dell’originalità con la quale gli studenti hanno interpretato l’iniziativa.

L’Istituto Comprensivo Statale “Mantegna – Bonanno” di Palermo, premiato per il cortometraggio dal titolo: “Mario e Salvatore due eroi da non dimenticare”, dedicato alla memoria del Maresciallo Mario Trapassi e dell’Appuntato Salvatore Bartolotta dell’Arma dei Carabinieri. L’Educandato Statale “Maria Adelaide” di Palermo, premiato per l’articolo intitolato: “Savoca Giuseppe + 44. La spinosa indagine del maresciallo dei carabinieri Vito Ievolella”, dedicato alla memoria del Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri Vito Ievolella. Il liceo classico statale “Vittorio Emanuele II” di Palermo, premiato per la realizzazione del cortometraggio dal titolo: “Quella tragica mattina dell’11 gennaio 1979”, dedicato alla memoria del Vice Brigadiere della Polizia di Stato Filadelfio Aparo.

La cerimonia è stata impreziosita dal contributo musicale del Conservatorio “Antonio Scarlatti” di Palermo con l’Ensemble AriaArcus, della classe di musica d’insieme del Maestro Luigi Sòllima, che hanno eseguito il brano Allegro dal Quartetto in Re Maggiore KV 2 8 5 per flauto ed archi di Wolfgang Amadeus Mozart e dalla esibizione artistica degli allievi del Liceo Coreutico dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” di Palermo, curati dalla Professoressa Sonia Moltisanti, che si sono esibiti in una coreografia dal titolo “Noi siamo Italia 2.0”.