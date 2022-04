le parole del senatore renato schifani

“I 170 anni dalla Fondazione della Polizia di Stato vengono celebrati in una fase storica di particolare complessità, in cui il senso di coesione nazionale esce provato dalla drammatica fase pandemia, mentre si profilano già nuove sfide, non ultime quelle poste dai tristemente noti accadimenti internazionali. In un quadro di grandi criticità, i presidi di sicurezza non possono che acquisire un ruolo sempre più centrale quali imprescindibili punti di riferimento per la collettività”. Così il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato Renato Schifani, a margine delle celebrazioni per l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato alla Caserma Pietro Lungaro di Palermo.

“Le donne e gli uomini della Polizia baluardi di sicurezza e legalità”

“Rinnoviamo dunque la nostra gratitudine al meritorio impegno delle donne e degli uomini della Polizia che mai hanno fatto mancare la propria presenza accanto ai cittadini onesti, qualificandosi come baluardi di sicurezza e di legalità”, conclude.

Il questore di Palermo: “Vigiliamo su Pnrr e patrimoni della mafia”

“La pandemia ci ha consegnato un’importante misura che ha lo scopo di risollevare l’economia degli Stati dagli effetti depressivi indotti dalle misure e restrizioni sanitarie: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Questo tema interessa anche l’attività investigativa e di prevenzione antimafia. Il monitoraggio delle attività economiche è stato avviato nei tavoli prefettizi con la partecipazione di tutte le forze di polizia e con la collaborazione delle istituzioni e degli enti pubblici che operano nel campo economico. Ritengo che mai come in questa contingenza economica sia necessario affinare le tecniche di aggressione tempestiva dei patrimoni mafiosi, impedendone il riciclaggio, e monitorare con rinnovata ed efficace attenzione i tentativi dei clan d’infiltrarsi e impossessarsi della macchina amministrativa dei comuni approfittando delle imminenti elezioni amministrative”. E’ quanto ha detto oggi il questore di Palermo Leopoldo Laricchia nel corso della Festa della Polizia per i 170 anni dalla costituzione.

La festa della Polizia

La polizia di Stato celebrerà il 170° anniversario della sua fondazione. In questa ricorrenza la questura e tutti i poliziotti di Palermo incontreranno i cittadini. Le celebrazioni si svolgeranno, comunque, nel rispetto delle regole volte alla salvaguardia della salute collettiva, così come è stato fatto nel corso degli ultimi due anni. La cerimonia si è articolata nella consueta deposizione da parte del prefetto Giuseppe Forlani e del questore di Palermo Leopoldo Laricchia di una corona di alloro a nome del capo della polizia, presso la lapide in ricordo di tutti i caduti.