Nei mesi di settembre, ottobre e novembre è vigente l’ordinanza 1027/2019 che prevede limitazioni alla circolazione veicolare in via Pietro Bonanno e nelle zone limitrofe in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia. Sabato e domenica al teatro di Verdura si terranno degli spettacoli serali in cui si prevede una grande affluenza di pubblico e di conseguenza un aumento del traffico veicolare; si raccomanda pertanto, ove possibile, di intraprendere percorsi alternativi. Sabato si terrà una sfilata di moda che modificherà parzialmente la circolazione in via Roma; di sera, nella zona di Brancaccio, si svolgerà una fiaccolata in ricordo di Padre Pino Puglisi a traffico chiuso.

Domenica mattina nel centro città si svolgerà la gara podistica“Memorial Salvo D’Acquisto”.Nel pomeriggio processioni religiose attraverseranno la città e la periferia, in particolare a partire dalla chiesa dei SS. 40 Martiri

alla Guilla di via Gioeni per il quartiere Capo ed il centro, a Partanna Mondello, Tommaso Natale, Pallavicino, Acqua dei Corsari, via Iandolino e Borgo Molara.

Sabato 14 e Domenica 15 settembre:

Festeggiamenti in onore di Santa Rosalia . (O.D. 1027/2019)

DALLE ORE 14 DEL 3 SETTEMBRE ALLE ORE 24 DELLA SECONDA DOMENICA DEL

MESE DI SETTEMBRE E DALLE ORE 14 ALLE ORE 20 NEI SABATI E DALLE ORE 7

ALLE ORE 24 DELLE DOMENICHE, NELLE SETTIMANE SUCCESSIVE DELLO STESSO

MESE, DEL MESE DI OTTOBRE, SINO ALLA PRIMA DOMENICA DI NOVEMBRE,

COMPRESA (salvo diverse disposizioni del Personale di cui all’ art. 12

del C.d.S. operante sui luoghi, secondo le esigenze)

· SOSPENSIONE DELL’ O.D. 911 DEL 30/7/2013

VIA PIETRO BONANNO, tratto compreso tra via Martin L. King e la

Spianata della Sacra Grotta:

– Istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato

destro per ogni direzione di marcia

– Chiusura al transito veicolare (a partire da via Cardinale

Rampolla), ad eccezione di:

· Veicoli di soccorso, di emergenza, della Protezione Civile e delle

Forze dell’ Ordine;

· Autobus di AMAT Palermo S.p.A.;

· Pullman turistici e mini bus;

· Taxi;

· Veicoli dell’ Ente Gestore “Rangers d’ Italia”;

· Veicoli del Santuario/Curia/Diocesi/Religiosi e Religiose, o

comunque in possesso di pass rilasciato dal Reggente del Santuario di

Santa Rosalia, o identificabili dagli abiti (tuniche, tonache,

paramenti, ecc.), qualora provengano al di fuori il Comune di Palermo

e non siano in possesso del suddetto pass;

· Veicoli delle Associazioni dei volontari ed Amici del Santuario,

accreditate e/o riconoscibili da apposito logotipo;

· Veicoli diretti al Centro Ricerche e Studi Direzionali – Castello Utveggio;

· Veicoli degli addetti al Servizio antincendio boschivo con mezzi propri;

· Veicoli di servizio delle Aziende che effettuano lavori di

manutenzione (R.A.P., AMAT, AMAP, A.M.G., TIM, ecc.);

· Veicoli dei Residenti e delle Ditte per rifornimento idrico;

· Veicoli con a bordo diversamente abili muniti di contrassegno in

corso di validità;

· Veicoli dei Titolari di attività commerciali con allocazione presso

la Spianata della Sacra Grotta;

· Veicoli degli Operatori, Troupe teatrali e Tecnici radio-televisivi

italiani ed esteri;

· Veicoli diretti al ristorante “Villa Costanza”, limitatamente al

tratto da e per lo stesso;

Divieto di sosta con rimozione sui due lati di ogni carreggiata e di

ogni area nei luoghi appresso specificati:

· PIAZZALE CARDINALE SALVATORE PAPPALARDO (tranne bus);

· VIA P. GIORDANO CASCINI, tratto compreso tra la Spianata della

Sacra Grotta e la via Monte Ercta, per consentire lo svolgimento della

Fiera/Mercato annuale di Santa Rosalia;

· VIA P. GIORDANO CASCINI, tratto compreso tra la via Monte Ercta ed

il p.le Cardinale Salvatore Pappalardo, limitatamente al lato

direzione Santuario;

· SPIANATA DELLA SACRA GROTTA

· LARGO ANTONIO SELLERIO, comprese le anse;

· VIA MARTIN LUTHER KING: Istituzione del senso unico di marcia in

direzione di via Imperatore Federico (provvedimento valido il 3 ed il

4 settembre e da adottare secondo le necessità nei giorni successivi);

PROVVEDIMENTO VALIDO OGNI ANNO NELLE GIORNATE DI SABATO (dalle ore

15.30 alle ore 20.30) ed in quelle di DOMENICA (dalle ore 8 alle ore

20.30), NEL MESE DI OTTOBRE SINO ALLA PRIMA SETTIMANA DI NOVEMBRE

VIA PIETRO BONANNO, tratto compreso tra m. 150 prima e la stessa, della Spianata della Sacra Grotta: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro

per ogni direzione di marcia.

DALLE ORE 23 DEL SABATO ALLE ORE 24 DELLA DOMENICA, NELLE SETTIMANE SUCCESSIVE ALLA SECONDA DEL MESE DI SETTEMBRE, DURANTE IL PERIODO DEI PELLEGRINAGGI, SI AUTORIZZANO I BUS AMAT A PERCORRERE LA VIA PIETRO BONANNO IN DIREZIONE CENTRO CITTA’, IN DEROGA ALL’ O.D. 911 DEL /7/2013, CON TASSATIVO DIVIETO AD APRIRE LE PORTIERE ED A FAR SCENDERE I PASSEGGERI TRA LE ORE 23 E LE ORE 6 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

Dalle ore 6.00 dal giorno 12 alle ore 24.00 del 15 settembre – Tommaso Natale – Festeggiamenti in onore di Maria SS. Addolorata (O.D. 829/2019)

PIAZZA TOMMASO NATALE, carreggiata laterale, lato monte nel tratto compreso tra il civ. 149 ed il civ. 165. dalle ore 6.00 dal giorno 12 alle ore 24.00 del 15 settembre 2019 e comunque sino al termine della manifestazione, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati e chiusura al transito veicolare, per la posa di un palco in conformità alla richiesta allegata che fa parte integrante del presente provvedimento;

PIAZZA TOMMASO NATALE, carreggiata centrale e laterali in corrispondenza Chiesa “ San Giovanni Battista”. Nei giorni 14 e 15 settembre 2019 alle ore 08,00 “ALBORATA per circa 20 minuti, ed alle ore 23.00 del giorno 15 settembre 2019, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare e pedonale

durante lo svolgimento degli spari di castagnole, nella carreggiata centrale lato dx per ogni senso di marcia mentre nelle carreggiate laterali ambo i lati per ml 30 prima e dopo la Chiesa.

Sabato 14 settembre

Ore 15.00 del 14/09/2019 alle ore 02.00 del 15/09/2019 – Via Roma – “Smoda 2019” (O.D. 1076/2019)

Via Roma, nel tratto compreso tra via Napoli e via Bara all’Olivella (escluse): – chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, dalle ore 15.00 del 14/09/2019 alle ore 02.00 del 15/09/2019 e comunque sino a cessate esigenze; I veicoli provenienti da piazza Giulio Cesare e dalle relative traverse, avranno

l’obbligo di svolta a sinistra per via Napoli; I veicoli provenienti da via Cavour e dalle relative traverse, avranno l’obbligo di svolta a destra per via Salvatore Spinuzza; gli organizzatori predisporranno un primo sbarramento, presidiato da personale proprio, all’altezza di via Napoli, un secondo, parimenti presidiato, all’altezza di piazza Due

Palme ed un terzo, parimenti presidiato, all’altezza di via Bara all’Olivella;

· nell’ansa compresa nel tratto tra via Epicarmo e piazza Due Palme, sul lato destro nel senso di marcia: – Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 16.00 del 12/09/2019 alle ore 02.00 del 15/09/2019 e comunque sino a cessate esigenze, eccetto i mezzi dell’Organizzazione, per consentire le

ì operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture che saranno utilizzate durante lo svolgimento della manifestazione, a condizione l’occupazione non arrechi intralcio alla circolazione pedonale nell’area interessata;

· nell’ansa antistante il Palazzo delle Poste Centrali: chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 16.00 del 12/09/2019 alle ore 02.00 del 15/09/2019 e comunque sino a cessate esigenze, tranne la fermata dei mezzi pubblici AMAT, eccetto i mezzi dell’Organizzazione, per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture che saranno utilizzate durante lo svolgimento della manifestazione, a condizione

l’occupazione non arrechi intralcio alla circolazione pedonale nell’area interessata.

Ore 21.00 – Quartiere Brancaccio – Fiaccolata (O.D. 972/2019) Giorno 14 settembre 2019 dalle ore 21.00, chiusura al transito veicolare al passaggio del corteo con partenza da via Brancaccio n. 260 per raggiungere il civ. n. 210 a seguire fino al civ. 343, il corteo proseguirà e percorrerà la rotonda Norman Zarcone per raggiungere il Viale Amedeo D’Aosta fino Piazzetta Beato Pino Puglisi Via Garibaldi Anita: Corsia laterale lato Piazzetta Beato Padre Pino

Puglisi, istituzione del Divieto di sosta in ambo i lati durante lo svolgimento della manifestazione sino al termine della stessa.

Domenica 15 settembre

Ore 7.00 – Centro città – “Memorial Salvo d’Acquisto” (O.D. 1072/2019)

Via della Libertà, carreggiata centrale del tratto compreso tra la via Notarbartolo (esclusa) sino a Piazza Castelnuovo (esclusa): chiusura al transito veicolare dalle ore 07:00 alle ore 12:30 del 15 settembre 2019 e comunque sino a cessata esigenza; (carreggiate laterali) – Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato Dx rispetto al senso di

marcia.

Durante lo svolgimento della manifestazione, sarà posto il divieto di transito ai cicli e velocipedi all’interno dell’area oggetto dello svolgimento della stessa e nelle piste ciclabili esistenti lungo il percorso di che trattasi.

Piazza Mordini per i giorni 14 e 15 settembre 2019 centro piazza istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta e con chiusura al transito veicolare per la posa di n° 10 gazebi, solo per il giorno 15 la chiusura sarà estesa solo lato Hotel Excelsior “lato monte”; Piazza Francesco Crispi lato Giardino Inglese per il giorno 15 settembre 2019 durante e per tutta la durata della manifestazione chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta

per la posa di n° 1 gazebo e n° 4 bagni chimici.

Il sopracitato circuito sarà transennato a cura della organizzazione e sarà consentito il transito negli attraversamenti di Via Archimede – Via Siracusa, Via R. Settimo – Piazza Castelnuovo e Via La Farina Piazza Crispi sotto la sorveglianza di personale di cui all’art.12del C.d.S. Si confermano i divieti previsti dalla O.S. n° 94 del

23/01/2017. L’O.D. 94 del 23.01.2017 relativamente alla carreggiata centrale di Via Libertà nel tratto compreso tra P.zze Mordini/Crispi e Vie Siracusa /Archimede resta in vigore al cessare dei provvedimenti relativi all’evento “ 10° Memorial Podistico Salvo D’Acquisto – Gara Podistica Regionale”.

Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e mezzi di Soccorso. L’Organizzazione curerà a proprie cure e spese il transennamento dell’area interessata dalla manifestazione e provvederà con proprio personale alla vigilanza, soprattutto in corrispondenza dei varchi di chiusura e degli incroci stradali. TUTTI GLI SBOCCHI SITUATI IN ADIACENZA DEL PERCORSO DESTINATO ALLA GARA DEVONO ESSERE PRESIDIATI DAL PERSONALE DELL’ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE INDOSSARE IDONEO VESTIARIO RIFRANGENTE.

Ore 16.00 – Acqua dei Corsari – Processione religiosa SS. Crocefisso. Itinerario: via Galletti, via Padre Massimiliano Kolbe, via Antiochia, via Calogero Zucchetto, via Messina Marine, via Corselli ai Corsari,

via Giuseppe Mustica, via Eugenio Montyale, via M.P. Marcataio.

Ore 17.00 – Quartiere Pallavicino – Processione religiosa Maria SS. Addolorata. Itinerario: chiesa parrocchiale, via Mater Dolorosa, via G. Malvica, Fondo Mineo, via Castelforte, piazza Pallavicino, via Duce degli Abruzzi, via Amm. U. Cagni, via L. Buglio, via L. Mascherpa, via Mons. Daniele Comboni, via Pallavicino, via Mater Dolorosa, via Giusino, via Amm. A. Conti, Baglio Barcellona, piazza Bellissima, via Mater

Dolorosa, chiesa parrocchiale.

Ore 17.30 – Quartiere Montepellegrino – Processione religiosa Maria

Ss. Addolorata al Molo.

Itinerario: Via dei Cantieri 66, via Montepellegrino, via Montalbo,

via Nicolò di Carlo, via ai Fossi, piazza Bartolomeo da Messina, via

Amilcare Barca, via dei Cantieri, rientro in chiesa.

Ore 18.30 – Via Lorenzo Iandolino – Giochi pirotecnici (O.D. 1048/2019)

VIA LORENZO IANDOLINO Tratto Compreso tra la Via Porta di Mare (esclusa) e la Via Ifigenia (esclusa); Istituzione del Divieto di Sosta con rimozione coatta ambo i lati e Chiusura al transito veicolare dalle ore 18,30 sino alle ore 21,30 del giorno 15 settembre 2019, per la posa di una pedana di mt. 1,00 x 10,00 necessaria per lo sparo dei giochi pirotecnici, che avverrà minuti prima delle ore 19.00, durante l’esecuzione degli spari è severamente vietato il

transito dei pedoni; I veicoli provenienti da Mondello paese direzione Palermo Centro per poter oltrepassare il tratto inibito alla circolazione dovranno percorrere la Via Castelforte (direz. Palermo) o la via Catalano (direzione via Atlante – Apollo) per Tommaso Natale, mentre per i veicoli provenienti da Via Partanna Mondello in direzione

Mondello dovranno percorrere la Via Amarilli.