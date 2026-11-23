Si apre l’ultima settimana di novembre e porta con se il tavolo del centrodestra. I partiti della maggioranza si incontrano oggi per parlare della manovra finanziaria della Regione Siciliana. Un passaggio politico importante, seppur ancora interlocutorio, convocato per iniziare a fare sintesi sulle proposte di modifica al disegno di legge di stabilità. L’obiettivo è avviare un confronto preventivo tra le forze che sostengono il governo regionale, provando a disinnescare sul nascere possibili tensioni prima che il testo approdi nel vivo dell’esame all’Assemblea Regionale Siciliana.

Il lavoro preparatorio del centrodestra

Il vertice odierno arriva al termine di giorni di intenso lavoro interno alle singole forze politiche. Nei giorni scorsi, infatti, tutti gli alleati del centrodestra hanno riunito i rispettivi gruppi parlamentari, i segretari regionali e gli assessori di riferimento per mettere a punto i pacchetti di proposte da sottoporre al presidente Renato Schifani e all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

L’intento condiviso dai partiti è stato quello di presentarsi all’appuntamento di oggi con le idee chiare, individuando le priorità sui territori e i settori strategici su cui concentrare le risorse disponibili, così da evitare la dispersione di una pioggia di micro-emendamenti in commissione Bilancio e in Aula.

I nodi sul tavolo

Al centro della riunione di oggi c’è una prima ricognizione delle richieste avanzate dalle varie anime della maggioranza per integrare il testo base esitato dalla giunta:

Sostegno ai comparti e al territorio: dalle misure per i forestali e l’agricoltura agli interventi per gli enti locali.

Politiche sociali e lavoro: le proposte legate a scuola, giovani, famiglie e imprese, già al centro delle riunioni preparatorie delle ultime ore.

Metodo e tempi: la definizione di un percorso condiviso per rispettare il cronoprogramma della sessione di bilancio ed evitare il ricorso all’esercizio provvisorio.

La mossa del “campo largo”

Ma non è solo il giorno del vertice di maggioranza. Mentre il centrodestra cerca la quadra, non resta a guardare il fronte delle opposizioni. Anche il cosiddetto “campo largo” ha infatti messo in agenda un vertice per coordinare la propria linea politica in vista della sessione di bilancio. L’obiettivo delle forze di minoranza è presentarsi compatte all’appuntamento parlamentare, definendo una piattaforma comune di proposte alternative e battaglie emendative su temi chiave come sanità, lavoro, infrastrutture e contrasto alle povertà, pronte a incalzare il governo su eventuali ritardi o spaccature nella maggioranza. Si tratta della prima uscita ufficiale con gli alleati del nuovo corso del pd con alla guida Peppe Provenzano che però non ha lasciato per strada il vertice dimissionario ovvero quel Barbagallo che è stato a lungo segretario del partito oggi è nel gruppo che affianca il commissario.

Verso la maratona d’Aula

Il vertice di maggioranza di oggi segna dunque solo la prima tappa di un percorso che si preannuncia serrato. A Palazzo d’Orléans e a Palazzo dei Normanni si lavora per trasformare, passo dopo passo, le singole istanze di partito in una proposta unitaria di governo, scongiurando il rischio di imboscate e franchi tiratori quando la manovra entrerà nella fase decisiva del voto. Ma la maggioranza dovrà guardarsi da una opposizione ben più agguerrita che negli ultimi 4 anni complice la stagione pre elettorale che si affaccia alla finestra guardando al m2027