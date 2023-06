La nuova unità navale sarà dotata di tecnologie idonee a garantire la navigazione nel Canale di Sicilia in qualsiasi condizione meteorologica e avrà una capacità doppia rispetto a quelle attualmente in servizio, così da assorbire il previsto incremento di traffico nei prossimi anni.

E’ stata, infatti, Aggiudicata a Fincantieri la costruzione di una nuova nave traghetto (Ropax Classe A) per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria. Si tratta di una gara bandita dalla Regione Siciliana, per un importo a base d’asta di 114,6 milioni di euro.

La Regione siciliana commissiona la costruzione di un nuovo traghetto e Fincantieri lo costruirà per interno nello stabilimento di Palermo. Dopo le polemiche sullo sdoppiamento del cantiere e sul lavoro pubblico che rischiava di andare in altre regione arrivano le rassicurazioni.

“Come ho già avuto modo di chiarire, Fincantieri, all’atto di partecipazione alla gara per la fornitura di una unità navale RO-PAX Classe A – chiarisce l’assessore Aricò – nell’offerta tecnica ha previsto la costruzione della chiglia e dello scafo nel cantiere navale di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e la realizzazione di tutte le altre lavorazioni previste nel progetto aggiudicato, nel cantiere navale di Palermo. I motivi di tale sdoppiamento di sede erano di natura eminentemente tecnica; legati cioè alle caratteristiche della sede del polo navale di Palermo. Adesso, mentre si stanno definendo gli atti relativi al contratto d’appalto, Fincantieri ci ha però comunicato che la nave verrà interamente realizzata presso i cantieri navali di Palermo, ritenuti oggi idonei alla costruzione di entità navali di queste dimensioni. Tale impegno sarà formalizzato nella sottoscrizione del contratto”.

Intanto arrivano nuovi contributi per gli autostrasportatori. Saranno a fondo perduto e sono stati previsti dalla Regione Siciliana in favore degli autotrasportatori che varcano lo Stretto di Messina. Il governo Schifani, nell’ultima seduta di giunta, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha approvato l’atto propedeutico al nuovo avviso pubblico, che ha una dotazione di 3 milioni di euro per il 2023, per il sostegno all’attività di chi trasporta merci su gomma.

Il via libera della giunta innalza al 50 per cento il rimborso regionale sui titoli di viaggio acquistati per l’imbarco dei mezzi, con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate accompagnati dagli autisti, su qualsiasi vettore di attraversamento marittimo dello Stretto.