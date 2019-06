finanziate dall'assemblea regionale siciliana

La Fondazione Falcone ha bandito un concorso per quindici borse di studio di 6.500 euro ciascuna, finanziate dall’Assemblea Regionale Siciliana e intitolate a “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, da assegnarsi a giovani che abbiano conseguito nelle Università siciliane pubbliche o private, entro il 27 settembre del 2019, data di scadenza del bando stesso la laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, in Economia, in Scienze Politiche o comunque in Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali con il massimo dei voti. Si tratta di un concorso per titoli, eventualmente integrato da un colloquio, finalizzato a promuovere attività di studi e ricerche sui temi legati alla criminalità organizzata. Le domande vanno presentate entro il 27 settembre prossimo.

Le borse di studio hanno durata annuale e non sono rinnovabili né cumulabili con altre borse di studio, con assegni o sovvenzioni di natura analoga o con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. Negli anni decine di ragazzi hanno partecipato al progetto con studi, ricerche e approfondimenti.

Un lavoro imponente e ricco di interesse su argomenti spesso alla ribalta della cronaca per il loro rilievo sociale. Le potenzialità della confisca dei patrimoni nei reati contro la pubblica amministrazione, la prevenzione della corruzione nel sistema degli appalti, le infiltrazioni dei clan mafiosi nel mondo dello sport e in particolare nel calcio, la tutela dei minori cresciuti in contesti mafiosi, le nuove sfide della Chiesa di Papa Francesco nella lotta alla criminalità organizzata: sono solo alcuni dei lavori premiati negli anni.

I candidati saranno giudicati da una commissione nominata successivamente alla scadenza del bando dalla Presidente della Fondazione, la professoressa Maria Falcone.

“Quella dell’assegnazione delle borse di studio – spiega la professoressa Falcone – è una delle attività che la Fondazione svolge per la promozione della cultura della legalità e della conoscenza dei fenomeni criminali. Un’attività che si aggiunge alla formazione nelle scuole e che riteniamo di primaria importanza. Molti dei ragazzi premiati in questi anni, proprio grazie alle nostre borse, hanno potuto finanziarsi stage e corsi di specializzazione che sono stati essenziali per l’ingresso nel mondo del lavoro”.

Per maggiori informazioni consultare il sito della Fondazione: www.fondazionefalcone.it