Danni alle attività commerciali

A Palermo è tornato il maltempo e, con esso, i disagi per la cittadinanza. Sono tante le segnalazioni di allagamenti che hanno colpito diverse zone del capoluogo siciliano. La pioggia ha letteralmente creato dei fiumi d’acqua, i quali hanno impedito il transito a pedoni e mezzi di trasporto. Fatto avvenuto questa mattina davanti all’ingresso del cimitero dei Rotoli. Un risveglio difficile per i fiorai della zona che hanno dovuto fare i conti con i danni causati dall’acqua.

Allagato l’ingresso dei Rotoli

Una scia d’acqua che ha reso difficoltoso il transito dei mezzi. Auto e camion che, durante il proprio passaggio, sollevavano due onde d’acqua che si inoltravano all’interno del cimitero e dei negozi. Una situazione raccontata dal consigliere della VII Circoscrizione Giovanni Galioto. “La situazione si presenta da anni ogni qual volta piove. Un fatto legato ad una mancata pulizia delle caditoie e ai malfunzionamenti del sistema fognario. A volte sono gli stessi titolari a pulire i tombini”.

Acqua all’interno dei negozi

Un danno non solo per la viabilità ma per tutte le attività commerciali presenti sul posto e per i luoghi pubblici nella zona di lungomare Cristoforo Colombo. “L’accesso al cimitero dei Rotoli, quando piove, è impossibile. Tra Arenella e Vergine Maria c’è una scuola, la Di Bartolo. Molto bambini dell’Arenella vanno lì. Le madri si lamentano perchè, molto spesso, non riuscivano a portare i bambini a scuola. Succederà ancora, come accade ogni anno. I fiorai sono i primi a subire le conseguenze. L’acqua arriva fin dentro ai negozi”.

Disagi in tutta la città

Una nottata difficile per l’intero capoluogo siciliano. Sono decine le richieste di aiuto giunte ai vigili del fuoco. Chiamate che hanno riguardato non solo Palermo città ma l’intero territorio provinciale. Richieste d’intervento arrivate da Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi, lungo la statale 113 e anche nel capoluogo. Tante le strade trasformate in fiumi.

Per quanto riguarda la città di Palermo, il sottopasso di via Belgio è stato chiuso perché si è allagato. Acqua alta in diversi punti della circonvallazione. Anche in centro la situazione è stata davvero difficile. In particolare nelle zone di via Imera, degli ospedali Civico e Policlinico, piazza Indipendenza. Diversi gli interventi per liberare gli automobilisti rimasti bloccati.