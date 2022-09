Nuovo dirigente Polstrada in Sicilia Occidentale, è stato in tutti gli avamposti contro la mafia

Redazione di

03/09/2022

Si insedia alla Polstrada il nuovo dirigente del compartimento della Sicilia occidentale. Si tratta di Gaetano Cravana, 60 anni, di origini nissene, sposato e padre di due figli. E’ laureato in giurisprudenza e si è appena accomodato ai vertici di questa parte di territorio siciliano alla guida della polizia stradale.

I suoi incarichi precedenti

E’ proveniente dall’ufficio centrale ispettivo del ministero dell’Interno. In passato ha ricoperto gli incarichi di vicario delle questure di Reggio Calabria e di Trapani, importanti presidi entrambi impegnati nella lotta contro la mafie.

La sua attività siciliana sul campo

Precedentemente Gaetano Cravana ha diretto la divisione anticrimine della questura di Ragusa, nonché i commissariati di pubblica sicurezza di Gela, Lentini e Vittoria, dopo aver prestato servizio nelle squadre mobili di Palermo e Catania. Qui ha diretto, rispettivamente, la sezione antidroga e la sezione antirapina.

Recenti nomine ai vertici della polizia

Recentemente ci sono state importanti promozioni all’interno del corpo della polizia siciliana ed in particolare alla questura di Trapani. A determinarli il consiglio di amministrazione per il personale della polizia di Stato, su proposta del capo della polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Si tratta di funzionari ritenuti “meritevoli” e di coloro i quali hanno maturato gli anni di servizio necessari al transito alla qualifica superiore. Gli importanti provvedimenti hanno interessato anche cinque funzionari in servizio presso la questura di Trapani.

Le promozioni trapanesi

È stata promossa alla qualifica di primo dirigente della polizia di Stato il vice questore Mariliana Tumino, attuale dirigente della divisione polizia amministrativa e sociale. Negli anni precedenti di carriera, ha rivestito prestigiosi incarichi come quello di capo di gabinetto delle questure di Ragusa e Cagliari. Giovanni Modica, attuale dirigente dell’ufficio Immigrazione, è stato nominato vice questore, mentre Laura Cavasino, dirigente del commissariato di Castelvetrano, da commissario capo (qualifica apicale dei funzionari direttivi) è stata promossa a vice questore aggiunto, acquisendo, dunque, il grado dirigenziale. Nella stessa seduta sono stati poi nominati commissari capo Cinzia Castiglione, vice dirigente del commissariato di Alcamo, e Salvatore Biondo, che riveste lo stesso incarico al commissariato di Castellammare del Golfo.