Un progetto formativo per rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa delle istituzioni pubbliche e di tutti i soggetti coinvolti in situazioni emergenziali con un obiettivo prioritario: un’amministrazione pubblica efficiente in tempi di Covid. L’iniziativa sarà presentata mercoledì 3 marzo 2021 alle 11 a Villa Magnisi, sede dell’Omceo di Palermo, dal presidente dell’Ordine Toti Amato e dall’assessore regionale della Formazione Roberto Lagalla.

Al progetto partecipano il dirigente generale della protezione civile siciliana Salvo Cocina e il dirigente responsabile della relativa Accademia Calogero Di Chiara. Presenti anche il coordinatore della commissione maxiemergenze dell’Omceo Giuseppe Disclafani e i responsabili delle centrali operative 118 provinciali Isabella Bartoli (per il bacino Ct-Rg-Sr), Fabio Genco (Pa-Tp), Giuseppe Misuraca (CL-AG-EN) e Domenico Runci per la provincia di Messina. Il progetto è realizzato nell’ambito ai Fondi sociali europei (Fse) grazie a una convenzione operativa mirata alla protezione civile siglata tra l’Ordine dei medici di Palermo e l’assessorato regionale della Formazione professionale con la collaborazione della protezione civile regionale e nazionale e dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci)

L’Ordine dei medici di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale le linee guida in pillole sulla gestione dell’emergenza Covid per agevolare il lavoro dei medici. “Consapevoli delle criticità di una emergenza sanitaria complessa oltre che sul piano strutturale anche organizzativo, la pagina è frutto di un lavoro di riordino delle attuali norme regionali e nazionali per rispondere alle domande più frequenti dei medici, facilitando in questo modo lo svolgimento della professione e facendo chiarezza sulle informazioni” hanno spiegato il presidente dei medici Toti Amato e il vicepresidente Giovanni Merlino.

La pagina, già attiva all’indirizzo https://ordinemedicipa.it/faq.php “sarà costantemente aggiornata – ha assicurato il coordinatore della commissione Covid Enrico Alagna- . In questa prima fase abbiamo dato priorità ai dubbi più ricorrenti in tema di viaggi e rientri in Italia e in Sicilia, ritorno a scuola, isolamenti domiciliari e quarantene, trattamenti domiciliari e vaccini anti covid. Ma si possono trovare in un link anche tutti i contatti utili, dal dipartimento di prevenzione ai centri Usca (Unità speciali di continuità assistenziale)”.