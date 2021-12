L’iniziativa degli Ersu di Palermo e Catania

Giornata trasparenza 2021 con gli Ersu di Catania e Palermo a promuovere l’evento e con la possibilità per i partecipanti anche di sottoporsi al vaccino anti covid19. L’appuntamento è per lunedì 13 dicembre, dalle ore 9 alle 13, nella “Sala Bataclàn” della residenza universitaria San Saverio in via Di Cristina a Palermo. L’evento potrò anche essere seguito in videoconferenza. Quest’anno la giornata della trasparenza avrà come tema: “Trasparenza, oltre l’adempimento: verso un approccio digitale”.

Partecipazione per gli studenti

La giornata della trasparenza 2021 è aperta anche agli studenti universitari che vorranno partecipare. L’appuntamento rientra tra le attività di formazione con rilievo obbligatorio per i lavoratori in servizio presso gli Ersu e prevede il rilascio dell’attestato di partecipazione all’evento.

Gli interventi

Aprirà i lavori il presidente di Ersu Palermo, Giuseppe di Miceli. Previsti, poi, gli interventi di: Anna Maria Giarrusso dell’Ersu di Catania, su “Trasparenza e digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione”; Ernesto Bruno direttore Ersu Palermo, su “Analisi dell’organizzazione dei processi finalizzata alla rilevazione dei fabbisogni di informatizzazione”; Giovanni Spampinato dirigente Ersu Catania, su “Digitalizzazione dei processi amministrativi”; Giovanni Milisenda studente universitario di Giurisprudenza, su “Trasparenza e digitalizzazione, la scommessa ora è formare il “cittadino attivo”.

Il vaccino

La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13. Il link meet cui collegarsi per partecipare online è https://meet.google.com/vef-ekme-vmn. Contestualmente, dalle ore 10 e fino alle ore 16, sempre presso la residenza universitaria San Saverio, sarà possibile eseguire la vaccinazione anti-covid organizzata con l’Asp di Palermo. Cliccando su questo link https://www.ersupalermo.it/un-centro-vaccinale-13-dicembre-2021-presso-la-residenza-universitaria-san-saverio-ersu-palermo/ sarà possibile visionare le modalità da seguire per il vaccino, la modulistica da compilare e il form di registrazione al vaccino.