le tappe del viaggio di gianluca rizzo

Una visita istituzionale, ma anche l’occasione per fare il punto su attività, bisogni ed esigenze di enti e reparti delle Forze armate dell’isola: è questo il feel-rouge degli incontri in Sicilia presenti nell’agenda di questa settimana del presidente della commissione Difesa della Camera, Gianluca Rizzo.

Il deputato M5S, approfittando della pausa dei lavori a Montecitorio per le elezioni di domenica prossima in Emilia Romagna, sarà, da oggi a venerdì, a Palermo, nel Trapanese, a Sigonella e a Messina.

Le visite riguarderanno i comandi dei Carabinieri e dell’Esercito di Palermo, gli stormi dell’Aeronautica Militare di Trapani e Sigonella, al centro di importanti attività di controllo e sorveglianza degli spazi aerei nel Mediterraneo, anche e non solo in merito alla grave crisi ancora aperta in Libia.

Rizzo farà visita anche al 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, inquadrato nella Brigata Aosta, che ha partecipato negli ultimi anni a diverse missioni all’Estero. In programma pure la visita al 12° Reggimento Carabinieri Palermo, che garantisce l’ordine pubblico in Sicilia e le unità di primo intervento in caso di calamità naturali o attentati.

Il ciclo di incontri di Rizzo toccherà anche Messina, dove il deputato visiterà l’Arsenale della Marina Militare per conoscere da vicino le iniziative previste per sviluppare nel territorio il settore della Difesa e per verificare il livello della manutenzione dei navigli della nostra Marina.

Ultima tappa della visita, venerdì, allo stormo dell’Aeronautica di Sigonella. Nelle varie tappe, Rizzo sarà affiancato da altre figure del M5S presenti nelle istituzioni di Camera ed Ars e precisamente Schillaci e Marano (Ars), Chiazzese, Giarrizzo, Lombardo e Saitta (Camera).