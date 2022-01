Dentro c'erano i pazienti

Incidente ieri al posto medico avanzato dell’ospedale Cervello di Palermo. Durante le operazioni di spurgo è stato sovraccaricato il generatore che è andato in tilt facendo sgonfiare la tensostruttura.

Dentro c’erano cinque 5 pazienti di cui 4 in barella. Fuori pioveva. Il problema è stato risolto dopo poco con la sistemazione del posto medico e le operazioni sono riprese normalmente.

Intanto non si ferma l’afflusso dei pazienti Covid. Stamattina sono 64 quelli registrati, con un indice di sovraffollamento del 320 per cento.

Le nuove strutture installate davanti agli ospedali palermitani

Queste nuove strutture sono state installate le scorse settimane negli ospedali di Palermo per fronteggiare la pressione crescente sulle aree di emergenza da parte di pazienti Covid, con le ambulanze in code per ore davanti a pronto soccorso e le sirene azionate per protesta da parte del personale sanitario.

Tre al momento i «punti medici avanzati» in tensostruttura all’ingresso degli ospedali Cervello e Civico e all’ospedale di Partinico.

Questi presidi, organizzati dalla direzione del 118, sono fondamentali per far scendere i pazienti dalle ambulanze e avviare la loro presa in carico.