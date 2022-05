L’Inps assume, 3014 posti disponibili per i call center, “Lavoro stabile, di qualità e sicuro”

Redazione di

30/05/2022

L’Inps, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale assume. “Con la pubblicazione del bando di Inps Servizi per l’assunzione di 3 mila 14 operatori per il servizio di Contact Center Multimediale dell’Istituto di previdenza in tutta Italia si aprono concrete opportunità di lavoro stabile per migliaia di operatori, in molte realtà del Mezzogiorno d’Italia, come nel caso dei 129 lavoratori del call center di Paternò, in provincia di Catania, per gli oltre 800 operatori del sito di Marcianise in Campania, gli oltre 500 lavoratori de L’Aquila e per un centinaio di addetti tra Olbia e Crotone, per citare solo qualche esempio”. Lo afferma in una nota l’ex ministro del Lavoro e senatrice del Movimento 5 Stelle Nunzia Catalfo.

Tredici le sedi di servizio

E’ stato infatti pubblicato il bando di Inps Servizi per la selezione di 3.014 operatori di 4 diversi profili da inserire nel Contact center multicanale dell’Inps nelle 13 sedi di Aprilia (42), Concorezzo (121), Crotone (34), Ivrea (175), L’Aquila (510), Lecce (324), Marcianise (890), Molfetta (622), Olbia (79), Rende (187), Roma (182), Paternò (129) e Terni (24).

Catalfo: “Battaglia del governo Conte e del M5S”

“La scelta dell’Istituto di previdenza e del presidente Pasquale Tridico, che ringrazio per la proficua collaborazione – prosegue Catalfo -, di seguire la via dell’internalizzazione del servizio, in controtendenza con la più diffusa prassi delle esternalizzazioni, è stata possibile grazie al Governo Conte II, all’impegno mio personale e alla squadra del Movimento 5 Stelle, che ha creduto e portato avanti con tenacia questa battaglia”.

“Creare lavoro stabile, di qualità e sicuro”

“Grazie a questa importante azione voluta dal Movimento 5 Stelle, migliaia di lavoratori precari potranno cominciare a guardare al futuro con maggiore fiducia e sicurezza, come è giusto che sia. La creazione di opportunità di lavoro stabile, di qualità e sicuro è la strada da seguire per costruire un Paese più solido e competitivo”, conclude Catalfo.

I posti a concorso

Come detto, il bando INPS per operatori call center mette a concorso 3.014 posti di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare si cercano – come si legge sul sito internet dell’Inps : 2895 operatori di contact center – gestiscono i contatti in ingresso, compilando tutte le informazioni richieste nei sistemi di CRM, sono responsabili dell’accoglienza e gestione dell’utente e si adoperano per la conclusione positiva delle istanze pervenute; 98 team leader – supportano gli operatori nell’erogazione del servizio e rilevano eventuali esigenze di formazione, segnalandole allo specialista formazione e qualità. Si occupano anche dell’analisi e del riesame periodico dei casi CRM al fine di prevenire le richieste più ricorrenti e migliorare i livelli di servizio, anche attraverso il potenziamento delle basi dati di conoscenza; 8 specialisti formazione e qualità – erogano la formazione rivolta agli operatori e collaborano con la direzione centrale per l’aggiornamento della base della conoscenza, analizzano le esigenze formative intervistando i team leader e, se necessario, effettuano specifiche sessioni aggiuntive di refresh formativo. Monitorano la qualità, rilevando e gestendo le non conformità, e individuando le azioni correttive. Inoltre, verificano la corretta applicazione delle procedure operative; 13 responsabili di sala – monitorano gli indicatori di servizio mettendo in pratica, se richiesto, le attività necessarie al pieno rispetto degli accordi sui livelli di servizio. Inoltre si occupano del corretto funzionamento del servizio assicurandosi che operatori e team leader seguano le procedure operative con un livello di qualità adeguato, e del reporting. La presentazione delle candidature scade il 9 giugno 2022. Per maggiori informazioni visitare il sito dell’Inps.