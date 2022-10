Due arresti a Palermo e Villabate dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato in flagrante due ladri tra Palermo e provincia, stavano rubando caschi da moto e surgelati. A Villabate, nel Palermitano, un giovane di 26 anni sorpreso a rubare in un’azienda di surgelati. Il giovane aveva prelevato dai mezzi parcheggiati circa 40 litri di carburante e decine di confezioni di tonno in scatola.

Sorpreso all’interno

I carabinieri della compagnia di Misilmeri nel corso dei controlli sono entrati in azienda e hanno trovato il giovane dentro. E’ stato bloccato e arrestato.

Altro arresto in flagranza

A Palermo i militari hanno arrestato inoltre un uomo di 35 anni che ha rubato caschi e oggetti trovati dentro i bauletti delle moto parcheggiate in via Pignatelli Aragona. Anche lui è stato sorpreso in flagranza mentre ha aperto uno dei porta oggetti degli scooter.

Ladri a scuola

Appena ieri sempre a Palermo altri ladri sono stati colti con le mani nel sacco. La ne ha arrestato due che si erano intrufolati in una scuola di Palermo. Si trattava di due minorenni che stavano tentando di rubare materiale informatico all’interno della istituto comprensivo “Giuliana Saladino” di via Barisano da Trani a Palermo. Le volanti “Zisa”, “San Lorenzo” e “Mondello” sono state inviate dalla sala operativa all’istituto scolastico perché era scattato l’allarme anti intrusione. Al loro arrivo i poliziotti constatavano il danneggiamento di alcune finestre. In un cortiletto interno si notava la presenza di sei casse acustiche, prese dalla sala teatro, ed un grande televisore. Due ragazzi non appena hanno visto gli agenti hanno tentato di fuggire dal tetto. Sono stati raggiunti e presi. Domani è prevista la convalida da parte del gip del tribunale per i minorenni.

Il raid anche in un asilo

Sono invece in corso le indagini per risalire agli autori del furto di generi alimentati e danneggiamento dell’asilo Peter Pan, nel cuore del quartiere Cep. Sono in corso indagini per risalire alla paternità di numerosi eventi analoghi che si sono verificati in serie negli ultimi giorni. Una cosa certa è che un sistema di allarme può sicuramente aiutare a difendere un edificio scolastico da ladri e vandali.