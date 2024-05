Un ladro è stato bloccato nei dei locali del Giornale di Sicilia, a Palermo. È successo la scorsa notte. Un uomo che si era nascosto è stato sorpreso mentre cercava di nascondersi in un magazzino nella sede di via Lincoln.

E’ stato bloccato da una guardia giurata della Sicurtransport. Il vigilante ha chiamato la polizia.

Il ladro era entrato dai garage del Giornale di Sicilia e si era nascosto all’interno di un magazzino. Aspettava che l’impiegato della sicurezza facesse il giro di controllo per poi agire indisturbato, una volta rimasto da solo.

Mentre la polizia stava effettuando l’identificazione, è scattato un altro allarme nell’edificio, al piano superiore, gli agenti sono andati a controllare ma i tre che erano entrati si sono allontanati.

Il tentato furto di ieri al Giornale di Sicilia è almeno il terzo episodio simile che si è verificato negli ultimi mesi. Ladri si sono introdotti all’interno della struttura in altre due occasioni: colpendo anche la redazione di Tgs.

Ieri giornata di furti

Quella di ieri è stata una giornata di furti in tutta la città di Palermo come ormai capita spesso.

Un furto con spaccata è avvenuto in viale Strasburgo ai danni di un negozio di borse e scarpe. I ladri hanno distrutto la vetrina utilizzando un’auto come ariete. Una volta distrutto l’ingresso hanno portato via scarpe e borse nel negozio Tutrone. Le indagini sono condotte dalla polizia. Gli agenti hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori che sarebbero arrivati a bordo dell’auto con il volto coperto.

Il tentativo a Borgo Vecchio

Anche al Borgo vecchio la polizia ha sventato un furto ad esercizio commerciale ed ha tratto in arresto un uomo, mentre stava tentato di effettuare una spaccata. I controlli in una zona che corre al confine tra le strade della movida giovanile e Borgo Vecchio, ha consentito alla polizia di Stato di intervenire in tempo ed impedire che un furto con spaccata, in una ferramenta di via Principe di Belmonte, fosse portato a compimento.