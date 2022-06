una chiamata a raccolta

Grazie all’Albo dei Fornitori e al sistema di qualificazione, arrivano opportunità per i professionisti e per le imprese. Lo comunica il Commissario unico per la depurazione ricordando che “In Sicilia vi è bisogno di nuove energie tecniche”.

Le opportunità per professionisti e imprese

Per i professionisti che vogliano candidarsi a lavorare negli interventi in capo al Commissario Unico per la Depurazione, sono attive due importanti opportunità. Il primo è il Sistema di Qualificazione e l’Albo dei Fornitori. Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza del Commissario incaricato di superare le infrazioni comunitarie in campo fognario-depurativo (DPCM 11 maggio 2020), ha predisposto una Piattaforma telematica pienamente a regime da oltre un anno, che consente agli operatori interessati di potersi iscrivere e da cui la Struttura Commissariale potrà attingere per l’affidamento di servizi d’ingegneria e non, come per collaudi, bonifica bellica, analisi e indagini e anche per i lavori.

Lavori per tre miliardi

“E’ una chiamata a raccolta – spiegano il Commissario Maurizio Giugni e i due Subcommissari Stefano Vaccari e Riccardo Costanza – per quei professionisti e imprese che vorranno accompagnare la complessa attività del Commissario, entrata in una fase davvero decisiva: importanti schemi idrici stanno prendendo forma, si lavora a quasi cento interventi per un importo di tre miliardi di euro. In particolare in Sicilia, dove si stanno sbloccando grandi opere pubbliche, ci sarà bisogno di energie tecniche e competenze sempre nuove”.

Procedure negoziate e ristrette

Il Sistema di qualificazione, disciplinato dall’articolo 134 del Codice dei Contratti Pubblici e realizzato secondo le indicazioni dell’ANAC, si rivolge ai progettisti che vogliano partecipare a procedure negoziate e ristrette fino al milione di euro. L’intera attività di qualificazione, così come le estrazioni per le procedure negoziate e tutte le successive fasi di affidamento sono gestite direttamente dalla Centrale di Committenza Invitalia.

Opportunità dall’Albo Fornitori

Per lavori e servizi tecnici è inoltre stato istituito il nuovo Albo Fornitori, che permette agli operatori economici interessati di entrare a far parte di elenchi dei quali la Struttura Commissariale potrà avvalersi laddove ci sia necessità di servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, collaudi, verifica dei progetti, rilievi, analisi di laboratorio, ecc…) e di lavori, con oltre 50 diverse categorie previste nell’Albo.