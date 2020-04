La guida di Panormedil CPT

Numerose imprese edili palermitane si stanno preparando per riaprire in sicurezza i cantieri. Per questo il Panormedil CPT di Palermo ha adottato e reso disponibile una guida con informazioni utili per la ripresa delle attività di cantiere in conformità alle norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Le linee guida prevedono l’adozione dei protocolli di sicurezza, indispensabili per poter riprendere i lavori.

“Nella stesura dei protocolli di sicurezza i nostri tecnici, oltre ad attenersi alle linee guida dettate dal governo hanno anche esaminato e preso in considerazione le indicazioni e le informazioni fornite dalle imprese iscritte all’ANCE Palermo – afferma il direttore del Panormedil CPT Duilio Castiglia – ad ogni impresa interessata viene infatti garantita un’assistenza personalizzata per redigere il protocollo di sicurezza più idoneo alle proprie esigenze”.

Il protocollo di regolamentazione fornisce le indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19. “Sembra paradossale – continua il direttore – come altre attività, seppur considerate primarie, siano operative anche non avendo la possibilità di adottare idonee misure di contenimento ed invece l’edilizia, motore dell’economia italiana, è ferma. Per altro mi piace ricordare che l’importanza del Protocollo è stata ribadita dal Presidente del Consiglio nell’ultimo DPCM del 10 Aprile 2020”.