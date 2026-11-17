Qualità del lavoro, partecipazione dei lavoratori e risposte strutturali ai crescenti bisogni di welfare. Sono queste le direttrici principali tracciate dalla Cisl Sicilia durante l’audizione davanti alla Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana sul disegno di legge di Stabilità regionale 2027-2029. Nel corso dell’incontro a Palazzo dei Normanni, il sindacato ha messo sul tavolo un pacchetto di quattro proposte concrete a costo zero per le casse della Regione, auspicando che vengano recepite sotto forma di emendamenti alla manovra finanziaria.

Le quattro proposte della Cisl a costo zero

Il piano illustrato dal sindacato punta a qualificare la spesa pubblica senza generare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Nel dettaglio, le misure richieste riguardano:

L’istituzione dell’attestazione “Sicilia – Impresa di qualità”, pensata per incentivare la partecipazione dei lavoratori in attuazione della legge 76/2025.

L’introduzione di una clausola per il lavoro di qualità nelle politiche regionali, con l’obiettivo di premiare e valorizzare le aziende che applicano i contratti e rispettano le norme sulla sicurezza.

La creazione di un Osservatorio regionale sul dopo Pnrr, composto da istituzioni, imprese, parti sociali e Anci Sicilia, per assicurare continuità agli investimenti ed evitare il cosiddetto “effetto scogliera” alla scadenza dei fondi europei.

Il conferimento della personalità giuridica ai Distretti socio-sanitari, misura ritenuta indispensabile per potenziare la programmazione e la gestione dei servizi sui territori.

L’intervento del segretario Leonardo La Piana

“Chiediamo che la manovra diventi uno strumento per qualificare lo sviluppo della Sicilia, mettendo al centro le persone e la qualità della crescita”, ha dichiarato il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. Secondo il leader sindacale, non è sufficiente limitarsi a stanziare risorse, ma occorre garantire che queste producano occupazione stabile e sicura attraverso la piena applicazione dei Ccnl e il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali. “Sul welfare non sono più rinviabili una riforma dei Distretti socio-sanitari e una governance capace di superare la frammentazione degli interventi per dare risposte a famiglie, persone fragili e non autosufficienti”, ha aggiunto La Piana.

Conti regionali, giovani e nodo Ires

La Cisl ha inoltre espresso apprezzamento per il miglioramento dei conti pubblici della Regione, chiedendo però che il risanamento finanziario si traduca in una maggiore capacità di investimento stabile per lavoro, sanità, istruzione e servizi comunali. Giudizio positivo anche sulle misure destinate ai giovani e al diritto a restare nell’Isola, a patto che rientrino in una strategia organica. Un passaggio specifico ha infine riguardato l’articolo 11 del Ddl, relativo al versamento del gettito Ires delle imprese che operano in Sicilia pur avendo sede legale altrove: per La Piana si tratta di un primo passo, ma serve un richiamo esplicito all’articolo 37 dello Statuto siciliano che superi la discrezionalità delle aziende, tema che sarà al centro dell’iniziativa sindacale del prossimo 27 novembre. Alle proposte confederali si affiancheranno ora i contributi delle singole federazioni di categoria.