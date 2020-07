Il provvedimentoi

“Una conferma di come la collaborazione all’interno del nostro parlamento, quando è scevra da contrapposizioni partitiche, funziona, e porti a risultati come questo, decisivi per il futuro del Governo regionale e i rapporti con il Parlamento siciliano”

Così Elvira Amata, presidente della Commissione speciale per lo Statuto e capogruppo di Fratelli d’Italia all’ARS, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge statutaria proposta dalla Commissione a approvata all’unanimità a Sala d’Ercole.

“Fino ad ora mai si era proceduto, con una legge ad hoc ad approvare una disciplina che armonizzi, dopo l’elezione diretta del presidente della Regione, i rapporti tra il Governo e il Parlamento. Dopo oltre vent’anni abbiamo messo un punto e regolato la costituzione del Governo che tra l’altro , dalla prossima legislatura, dovrà contare al proprio interno la presenza di 1/3 della rappresentanza femminile. Voglio immaginare però che presto non dovremo attendere tempi troppo lunghi affinchè la presenza delle donne in politica non sia imposta da una norma, perché non dovremmo aver bisogno delle quote rosa e noi donne dovremmo essere messe nelle condizioni di lavorare, vivere la nostra dimensione sociale e politica e nel contempo essere madri”.

“Un articolo – ha aggiunto Amata -che ritengo poi di particolare rilevanza riguarda il nuovo iter dei decreti che il Governo presenterá alla Commissione paritetica Stato Regione per le norme di attuazione, che prima dovranno sempre passare dall’aula, dando forza e massima spinta a provvedimenti che saranno condivisi con l’intero Parlamento siciliano”.

“Il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge statutaria approvata dal Parlamento siciliano qualche settimana fa dimostra che, anche questa volta come era già successo per la legge di Stabilità, l’Assemblea regionale ha lavorato con grandissima competenza e professionalità. È un ottimo risultato che conferma il grande lavoro di questo Parlamento”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè. “Un sentito grazie e i miei complimenti alla presidente Elvira Amata e a tutti i componenti della commissione parlamentare Statuto per come hanno lavorato”, ha concluso il presidente Miccichè.