Ancora resta alta la pressione ospedaliera

Le leggerezze sono oramai da considerarsi “omicide”. Ma soprattutto serve spingere sulle vaccinazioni per fermare in Sicilia, e a Palermo, l’ondata covid. Sono queste le parole del sindaco di Palermo, e presidente regionale dell’associazione nazionale dei Comuni, Leoluca Orlando, che ha voluto realizzare un video-appello a chi ancora non si è vaccinato. Sono loro la chiave per poter far uscire la Sicilia da questo incubo coronavirus.

Drammatica conta dei morti

“È drammatica la cronaca dei morti covid per le persone non vaccinate – afferma il primo cittadino -. I contagi sembra che si stiano fermando e che si possano fermare ma la Sicilia rimane ancora nelle condizioni di sovraccarico sul sistema ospedaliero di terapia intensiva. Per questo si rimane ancora in zona gialla. E per questo c’è un solo rimedio e una sola soluzione: vaccinarsi, vaccinarsi, vaccinarsi”.

Appello a tutti, anche ai vaccinati

Orlando però ha affidato il suo appello anche a chi è già vaccinato: “Bisogna mantenere tutte le misure di precauzione e di prudenza, senza leggerezze che oramai si possono considerare omicide. L’unico modo per evitare che dopo 15 giorni di zona gialla la Sicilia non precipiti in zona arancione”.

La situazione siciliana

Ieri sono stati 618 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 12.307 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende al 5,0%, ieri era al 5,7% . L’isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dalla Emilia Romagna con 470 casi. Gli attuali positivi sono 26.014 con un decremento di 176 casi. I guariti sono 786 mentre si registrano altre 8 vittime che portano il totale dei decessi a 6.585. Sul fronte ospedaliero sono adesso 895 i ricoverati, 3 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 103, tre in meno rispetto a ieri. Sul fronte invece del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 176, Catania 234, Messina 6, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Caltanissetta 53, Agrigento 13, Enna 13.