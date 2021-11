Crollo edificio disabitato Via Grangela – Cortile Piso. Secondo quanto riferito dalla protezione civile, il muro è caduto in un cortile senza causare danni a persone e cose. Si tratta di un’abitazione che era era già disabitata.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici comunali per mettere in sicurezza la zona interessata.

Catania ancora in ginocchio

Nella notte gli interventi effettuati sono stati 32, le zone più complite nella zona Sud di Catania, Misterbianco il Villaggio Santa Maria Goretti e il Centro Commerciale Porte di Catania.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono intervenuti per soccorso persone in auto in panne, allagamenti e danni provocato dall’acqua.

Nubifragio la scorsa notte nella Sicilia orientale

Un forte temporale si è abbattuto su Catania causando l’allagamento di strade e abitazioni nel rione Santa Maria Goretti, vicino all’aeroporto e l’esondazione del torrente Acquicella. Sul posto stanno operando tecnici del Comune e operatori della protezione civile regionale. Si sta per aprire un Coc, Centro operativo comunale. L’acqua è caduta copiosa anche su diversi paesi della provincia, nella zona del Calatino, e tra Adrano e Biancavilla.

Oggi scuole chiuse a Catania

Alla luce delle persistenti condizioni meteo avverse di questi giorni e delle segnalazioni di rischi potenziali per l’incolumità delle persone, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine grado, pubbliche e private, per domani “per consentire una nuova verifica tecnica dei plessi che potrebbero risultare danneggiati”.

“La vicenda del Boggio Lera e la tragedia sfiorata – ha detto il sindaco- dimostrano come la prudenza non sia mai troppa, soprattutto a seguito di un’allerta della Protezione Civile che ci avvisa del pericolo”. “Le verifiche nelle scuole – ha aggiunto – continueranno e saranno sempre più accurate e approfondite, anche con iniziative specifiche, come annuncerò nei prossimi giorni.Non amo chiudere le scuole a cuor leggero, ma sento forte, prima di tutto, la responsabilità nei confronti dei nostri ragazzi e ragazze, da Sindaco e da genitore”. Il sindaco ha anche disposto la chiusura del giardino Bellini e dei parchi comunali. Il primo cittadino raccomanda, almeno fino al cessare degli eventi atmosferici, di non mettersi in viaggio, di limitare gli spostamenti all’essenziale, di non attraversare sottopassi e non sostare per alcun motivo nei pressi di corsi d’acqua e nelle zone esposte a rischio di crolli.