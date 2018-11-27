La Protezione Civile Regionale ha diramato l’avviso 18331, valido fino alle 24 di domani, 28 novembre che prevede per tutta l’isola l’allerta gialla.
In particolare, “DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDI 27 NOVEMBRE 2018, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE. I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ, FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO. VENTI FORTI DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RINFORZI FINO A BURRASCA O BURRASCA FORTE, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE”.
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