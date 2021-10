Danni nella zona tra Palagonia, Scordia e Lentini. Le auto sono state spazzate via a Scordia. Fiumi in piena le strade che hanno portato con se detriti di ogni tipo. Nella zona della piana di Scordia sono pioviti quasi 150 millimetri di pioggia. Una quantità di acqua che cade solitamente in alcuni mesi.

Si sta cercando di quantificare i danni. “E’ in atto una perturbazione molto forte sulla Sicilia – dice Salvatore Cocina direttore della protezione civile regionale – una cellula temporalesca che si è abbattuta su Pantelleria e che si appresta a raggiungere il nisseno e le zone dell’agrigentino, Gela e Licata. Un’altra cellula temporalesca ha già scaricato una grossa quantità di pioggia già 150 millimetri di pioggia tra Palagonia, Scordia, Militello, Francofonte, provocando frane e allagamenti e danni alle cose senza nessun ferito. Ancora piove. Un’altra cella nella zona di Giarre. La situazione è in evoluzione e ci attendiamo ulteriori fenomeni. Siamo in allarme rosso e sono aperti oltre cento centri operativi comunali che stanno monitorando la situazione”.

Danneggiato il ponte San Giuliano a Randazzo

Crolla parte del ponte San Giuliano nella statale 116 che attraversa il fiume dell’Alcantara nella zona di Randazzo nel catanese. Si è registrato un cedimento della strada che collega Randazzo a Capo D’Orlando passando da decine di comuni tra il catanese e il messine. Diverse automobilisti sono rimasti bloccati. Sul ponte si è riversata una grossa quantità di acqua che ha spazzato via il parapetto e creato danni all’asfalto rendendo difficile il passaggio delle auto.

Paura a Pantelleria

Il ciclone che arriva dalla Libia ha già creato allagamenti a Pantelleria. L’isola è stata investita da una fortissima perturbazione con una violenta tempesta di pioggia e vento. L’acqua caduta abbondantemente ha trasformato le strade in fiumi. Tanta paura di nuovo nell’isola già investita lo scorso 11 settembre da una tromba d’aria che ha provocato 2 morti e 9 feriti.

Situazione molto difficile anche a Scordia

Il sindaco ha chiesto al dirigente della protezione civile Salvatore Cocina l’intervento di volontari della protezione civile anche fuori dal paese per far fronte al violento nubifragio che si è abbattuto nel comune. Alberi sono caduti a Piazza Armerina investendo un auto. Altri alberi su strada anche nell’autostrada Palermo Catania nei pressi di Motta Sant’Anastasia e e sulla Palermo Mazara del Vallo nei pressi dello svincolo di Salemi.

Vento e pioggia nella Sicilia Orientale come previsto dall’allerta meteo. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco e dei volontari della protezione civile.

Albero su auto a Piazza Armerina

Il responsabile della protezione civile a Piazza Armerina ha comunicato che un albero si è abbattuto sull’auto in transito su viale Generale Ciancio, nei pressi del centro comunale operativo per fortuna la macchina è stata colpita solo dai piccoli rami senza causare feriti, ma solo tanta paura.

Interventi dei vigili del fuoco a Catania

Tantissime sono le chiamate che stanno giungendo alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania a causa del maltempo e del forte vento che dalla notte scorsa sta sferzando il territorio della provincia.

La maggior parte degli interventi di soccorso, svolti e in corso di svolgimento, riguardano alberi e pali pericolanti, distacco di intonaci, cornicioni pericolanti ed infiltrazioni d’acqua.

Le zone maggiormente colpite sono quelle a sud della città di Catania.

Attualmente sono circa 55 gli interventi di soccorso, tra quelli in corso di svolgimento e quelli in attesa.

Impegnate tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.

Nella foto che segue l’intervento per alberi pericolanti in via della Concordia a Catania.

Allerta rossa nelle province di Catania e Messina

Sale l’allerta nelle zona di Catania e Messina da arancione a rossa.