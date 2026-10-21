Sono dieci gli articoli in manovra di bilancio che seguiranno un percorso prioritario e sono quelli che stanziano i fondi per le varie emergenze. C’è un nuovo accordo d’aula e stavolta anche le opposizioni ne fanno parte integrante tanto da prendersi subito il merito delle priorità senza arretrare, però, sugli altri fronti.

La conferenza stampa delle opposizioni all’Ars

Pd, Movimento 5 Stelle e Controcorrente fanno fronte comune all’Assemblea Regionale Siciliana sulle variazioni di bilancio, rivendicando di aver costretto la maggioranza a dare priorità alle reali necessità dei cittadini. I capigruppo Antonio De Luca (M5S), Michele Catanzaro (Pd) e Josè Marano (Controcorrente) hanno convocato una conferenza stampa congiunta per denunciare i pesanti ritardi del centrodestra e blindare un pacchetto di interventi considerati urgenti e non rinviabili.

“Mentre il centrodestra continua a litigare e a difendere interessi di parte — accusano i tre esponenti dell’opposizione —, famiglie, lavoratori e imprese attendono risposte. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di approvare subito le disposizioni indispensabili per affrontare le emergenze, separando nettamente le responsabilità del governo da quelle delle opposizioni”.

La critica si sposta poi sulla tempistica: “Questa manovra avrebbe dovuto essere approvata nella prima settimana di agosto. Siamo arrivati all’ultima settimana di ottobre, quando dovremmo già discutere della prossima legge finanziaria. Un ritardo che dimostra l’incapacità politica di una maggioranza sempre più impegnata a gestire i propri equilibri interni”.

Le misure blindate: dai fondi per gli affitti al sostegno a scuola e agricoltura I parlamentari di minoranza hanno individuato una serie di articoli specifici su cui chiedono il voto immediato, quantificando risorse precise destinate a welfare, sanità e comparti produttivi: 8 milioni di euro per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti;

per sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento degli affitti; 3 milioni di euro per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità pubblica;

per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità pubblica; 16 milioni di euro per gli impianti di climatizzazione nelle scuole dell’isola;

per gli impianti di climatizzazione nelle scuole dell’isola; 15 milioni di euro contro il caro carburante destinati a taxi e imprese di noleggio;

contro il caro carburante destinati a taxi e imprese di noleggio; 20 milioni di euro per il comparto cerealicolo e 8 milioni per il settore della pesca;

per il comparto cerealicolo e per il settore della pesca; Sblocco del personale: previste deroghe al blocco delle assunzioni per tutte le figure in servizio nelle Asp (non solo sanitarie), stabilizzazioni all’Arpa e l’incremento delle ore lavorative per i precari storici degli enti locali, oltre a ulteriori 20 milioni di euro per le autonomie locali.