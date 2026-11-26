Prende forma a Palazzo dei Normanni la manovra finanziaria della Regione Siciliana. La Commissione Bilancio dell’Ars ha dato il primo via libera ai pilastri del disegno di legge di Stabilità 2027-2029 (ddl 1251), delineando una strategia economica che intreccia politiche per l’attrattività del territorio, sostegno agli atenei, fiscalità d’impresa e misure per trattenere i giovani nell’Isola.

Il pacchetto approvato in Commissione mette al centro un fondo complessivo da 60 milioni di euro nel triennio per il premio ai neolaureati eccellenti, affiancato da 10 milioni di euro per gli investimenti delle università siciliane e dall’istituzione del riconoscimento di “Impresa amica del territorio” per le aziende che scelgono di versare l’Ires in Sicilia.

La strategia della manovra: formazione, impresa e fiscalità

“Gli articoli sui giovani talenti, sulle università e sul versamento dell’Ires da parte delle imprese che non hanno sede legale in Sicilia rappresentano interventi chiave della strategia di politica economica che il governo Schifani porta avanti per accrescere la competitività del sistema produttivo siciliano, rafforzare il capitale umano e creare le condizioni per rendere effettivo il diritto dei giovani di restare nella propria terra”. Così l’assessore regionale all’Economia, Alessandro Dagnino, sintetizza l’impianto delle prime misure esitate in Commissione Bilancio.

L’obiettivo dell’esecutivo è agire simultaneamente sulle diverse leve che determinano la permanenza dei giovani nell’Isola: qualità della formazione, opportunità lavorative, livelli retributivi e accesso alla casa. “Questi interventi – spiega Dagnino – si inseriscono in un disegno organico che il governo Schifani ha costruito nel corso della legislatura: dal Sicily Working agli incentivi legati ai premi di produttività, dal potenziamento degli incentivi all’occupazione per le imprese che assumono giovani che rientrano in Sicilia al contributo per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti dagli under 40 per l’acquisto della prima casa nell’Isola”.

Il fondo da 60 milioni per i giovani talenti e i requisiti per il bonus

Al centro dell’articolo 1 della Finanziaria resta la misura “Giovani talenti Sicilia”, per la quale la Commissione Bilancio ha previsto una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro nel triennio: 10 milioni per il 2027, 20 milioni per il 2028 e 30 milioni per il 2029.

Il provvedimento riconosce un contributo complessivo di 30 mila euro (erogato in tre rate annuali da 10 mila euro) a chi conclude gli studi con il massimo dei voti, con una prima tranche legata al riconoscimento del merito e le due successive pensate per accompagnare la transizione verso l’alta formazione o il mondo del lavoro. Per accedere al beneficio occorre soddisfare precisi criteri:

Aver conseguito una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico presso un’università siciliana;

Aver ottenuto la votazione di 110 e lode, con una media ponderata degli esami non inferiore a 28/30;

Non aver accumulato iscrizioni fuori corso;

Rientrare in una soglia Isee inferiore a 40 mila euro (oltre al requisito anagrafico under 26 per l’estensione ai laureati 2026).

“Il nostro obiettivo – afferma l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Mimmo Turano – è valorizzare le eccellenze, investendo sul merito universitario e sulle competenze. Intendiamo trasformare il diritto a restare in Sicilia in una possibilità concreta, favorendo, allo stesso tempo, la crescita economica, sociale e culturale dell’Isola”. Sul tetto Isee interviene anche Dagnino, sottolineando come il limite dei 40 mila euro consenta di “orientare l’intervento verso le famiglie sulle quali incide maggiormente il costo del percorso di formazione universitaria”.

Una volta approvata definitivamente la legge di Stabilità, le risorse confluiranno in una sezione specializzata del Fondo Sicilia affidata a Irfis-FinSicilia S.p.A., che pubblicherà l’avviso per formare la graduatoria di merito in ordine decrescente di media ponderata. Intanto, sul fronte politico, resta aperto il confronto in vista di lunedì 30 novembre, termine per la presentazione degli emendamenti aggiuntivi, con la Democrazia Cristiana intenzionata a riaprire la discussione sul vincolo legato agli atenei siciliani.

Dieci milioni agli atenei e la sfida dell’Ires sul territorio

Accanto al bonus individuale, la manovra interviene direttamente sulle strutture universitarie con uno stanziamento di 10 milioni di euro nel prossimo triennio per un contributo in conto interessi a favore degli atenei siciliani. “Si tratta di una misura frutto dell’interlocuzione con i rettori degli atenei siciliani – precisa Dagnino – concepita per generare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche destinate agli investimenti, migliorare la vivibilità delle strutture universitarie e accrescere l’attrattività dei nostri atenei”.

L’altro pilastro esitato in Commissione riguarda l’articolo 11, che istituisce il riconoscimento di “Impresa amica del territorio” per le società con sede legale fuori dall’Isola che adotteranno modalità di versamento dell’Ires funzionali all’attribuzione alla Regione Siciliana del gettito prodotto nell’Isola.

“Con questa norma portiamo avanti un’iniziativa che avevamo già elaborato nel 2025, con l’obiettivo di dare concreta attuazione all’articolo 37 dello Statuto siciliano, una previsione di rango costituzionale che dal 1946 non ha ancora trovato piena applicazione”, chiarisce l’assessore all’Economia. “Non chiediamo alle imprese di pagare un euro di tasse in più, ma di contribuire, attraverso una diversa modalità di versamento, a fare in modo che le risorse fiscali generate dalle attività produttive siciliane rimangano sul territorio. La scelta recentemente rinnovata da UniCredit, con riferimento ad altri tributi, rappresenta un importante esempio di collaborazione tra il sistema imprenditoriale e la Regione”.