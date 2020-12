Accade ancora una volta

Nonostante l‘accordo siglato tra Comune di Palermo, Amat e Eds, che mirava a garantire la certezza delle retribuzioni ai lavoratori di Eds, ancora una volta gli addetti alle manutenzioni del tram di Palermo subiscono forti ritardi nel percepire la retribuzione.

“Abbiamo chiesto un incontro urgente agli assessori Giusto Catania e Giovanna Marano, al presidente di Amat Michele Cimino e alla stessa Eds per conoscere la ragione dei ritardi e, soprattutto, far presente che se i ritardi continuano saremo nuovamente pronti alla mobilitazione, come abbiamo già fatto in passato – dichiara Francesco Foti, di Fiom Palermo – Ci aspettiamo una convocazione rapida del tavolo. Tutti i soggetti devono garantire l’esigibilità dell’accordo sottoscritto”.