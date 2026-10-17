Nuove opportunità per l’alta formazione dei giovani nell’Isola. Sarà attiva dalle ore 10:00 di lunedì 19 ottobre 2026 la piattaforma informatica predisposta dalla Regione Siciliana per richiedere i finanziamenti dedicati ai voucher per i master universitari di primo e secondo livello. L’iniziativa punta a sostenere i laureati che intendono specializzarsi sia in Italia sia all’estero, offrendo un contributo economico a fondo perduto per coprire le spese di iscrizione.

Una dotazione di 12 milioni

La misura, fortemente sostenuta dall’assessore regionali all’Istruzione Mimmo Turano e condivisa con il presidente della Regione Renato Schifani, può contare su una dotazione finanziaria complessiva di 12 milioni di euro, stanziati a valere sul PR Sicilia FSE+ 2021-2027 per un arco temporale di tre anni. Il bando si rivolge nello specifico ai laureati che risultano residenti in Sicilia da almeno 12 mesi.

“Dopo gli Stati generali della Scuola diamo un’altra buona notizia ai giovani siciliani», ha evidenziato l’assessore Turano commentando l’avvio della procedura. «Da lunedì avranno la possibilità di presentare le richieste per ottenere il contributo della Regione per frequentare un master. È una misura alla quale tengo particolarmente perché questo genere di percorsi ha un costo e non tutti i ragazzi hanno la possibilità di frequentarli, anche per ragioni economiche. Con la decisione di finanziare i voucher individuali insieme con il presidente Schifani abbiamo fatto una scelta di campo che guarda al futuro. Promuovere l’apprendimento permanente e l’alta formazione accademica significa offrire ai giovani la possibilità di formarsi ovunque nel mondo, dando loro una chance di futuro”.

Le regole per le agevolazioni economiche

L’agevolazione economica concessa varia in base alla tipologia e alla durata del percorso accademico scelto. Per i master universitari di primo livello è previsto un contributo massimo di 7 mila euro. Per i percorsi di secondo livello di durata annuale, sia in territorio nazionale che all’estero, l’importo sale a 20 mila euro. Infine, per i master di secondo livello erogati in Italia o all’estero che abbiano una durata pari o superiore a 18 mesi, il voucher può raggiungere i 30 mila euro.

Il calendario e l’iter per presentare le domande

L’iter per l’invio delle istanze prevede un calendario articolato su tre differenti finestre temporali distribuite nei prossimi anni. La prima di queste sessioni si aprirà ufficialmente lunedì 19 ottobre 2026 e rimarrà attiva fino alle ore 18:00 del 18 novembre 2026. Per inviare la documentazione e completare la richiesta i candidati dovranno collegarsi direttamente al portale dedicato. Le successive due finestre di presentazione saranno aperte nel corso del 2027 e del 2028.

L’avviso pubblico integrale con tutti i dettagli sui requisiti e le modalità di partecipazione è consultabile sul portale ufficiale della Regione Siciliana