Non è tutto ora quello che luccica. Questa massima vale forse in politica più che altrove. Così l”intesa siglata a Roma tra Fratelli d’Italia e Sud Chiama Nord inizia a far discutere i circoli politici siciliani, aprendo una riflessione complessa sulla possibilità di declinare l’accordo anche in chiave regionale. Se a livello nazionale il patto nasce con l’obiettivo di consolidare la stabilità governativa e sostenere la ricandidatura di Giorgia Meloni, sul territorio l’applicazione dell’accordo richiede un percorso di mediazione non indifferente, tra le prudenze della base e le visioni dei vertici.

Un confronto partito da Palermo ma che si scontra fra due modelli a Messina

A stimolare il confronto è stata, la scorsa settimana, la deputata nazionale di FdI Carolina Varchi. Rispondendo ad una domanda posta da BlogSicilia a margine della presentazione del progetto “Palermo Capitale”, l’esponente meloniana ha espresso un giudizio positivo sull’operato del sindaco di Taormina: “Cateno De Luca ha un modello amministrativo che io apprezzo. Sono contenta che abbia scelto il Centrodestra. Credo, naturalmente, che all’accordo a livello nazionale ne possa seguire uno a livello regionale”.

Un auspicio all’unità che, tuttavia, deve fare i conti con la prudenza dello stesso Cateno De Luca. Intervenendo ieri a Radio 24, il leader di Sud Chiama Nord ha preferito frenare i tempi di un eventuale percorso comune nell’isola: “Non sarò il candidato del centrodestra in Sicilia, non penso proprio”, confermando una postura ancora critica.

Le riflessioni nei territori e il muro dei nodi locali

La prospettiva di un allargamento della coalizione solleva forti interrogativi e inevitabili tensioni tra i militanti e gli amministratori locali del centrodestra, in particolare nelle aree storicamente segnate da una dura contrapposizione elettorale. A Messina e provincia, i quadri storici di Fratelli d’Italia non nascondono l’irritazione e invitano alla massima cautela, sottolineando come le dinamiche territoriali dell’ultimo decennio abbiano visto percorsi profondamente distanti e inconciliabili.

I dubbi emersi tra consiglieri comunali e coordinatori locali non sono semplici sfumature, ma investono la necessità di tutelare l’identità costruita nei singoli comuni, avvertita come minacciata da un’intesa calata dall’alto. Anche all’interno di Forza Italia e della Lega il dibattito si fa acceso, con diversi esponenti pronti a fare barricate pur di non rimodulare i pesi della coalizione regionale che sostiene il governo dell’isola.

Il confronto sui modelli amministrativi

Al di là delle formule politiche, la distanza tra De Luca e l’attuale maggioranza regionale sembra risiedere soprattutto nell’impostazione programmatica. «Il tema non è solo il nome, ma è il modello», ha precisato il sindaco di Taormina a Radio 24, auspicando una riforma basata su «destrutturazione, sussidiarietà e trasferimento di competenze ai comuni».

In vista delle prossime scadenze elettorali, il centrodestra siciliano si trova dunque davanti a un delicato esercizio di sintesi. Tra la spinta al dialogo costruttivo rappresentata dalla linea Varchi e le necessarie prudenze espresse dai territori, la costruzione di una piattaforma comune in Sicilia resta un cantiere aperto, dove la diplomazia dei partiti sarà chiamata a svolgere un ruolo centrale nei prossimi mesi.