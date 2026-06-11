Fratelli d’Italia chiede al Mpa-Grande Sicilia di staccare la spina all’amministrazione comunale di Siracusa e di tornare all’ “ovile”: nello schieramento del Centrodestra, che è all’opposizione della giunta di Francesco Italia.

Il rimpasto nella giunta del sindaco di Siracusa

E’ la presa di posizione, non certamente nuova, espressa dal coordinatore cittadino di FdI, Paolo Romano, a poche ore dalla bufera nella maggioranza a sostegno del primo cittadino, alla prese con articolato rimpasto chiesto proprio dagli autonomisti che rivendicano una maggiore presenza nel Governo della città.

“Da una parte, infatti, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Insieme-Lega – analizza Romano – svolgono con coerenza il proprio ruolo di opposizione all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Italia. Dall’altra, una componente importante del centrodestra, rappresentata da MPA-Grande Sicilia e guidata a livello provinciale dall’On. Giuseppe Carta, continua a sostenere politicamente l’attuale governo cittadino”.

Lo spettro delle Regionali e delle Politiche

Il coordinatore cittadino di FdI guarda soprattutto alle prossime scadenze elettorali che rischiano di trasformarsi in una disfatta per il Centrodestra se si presentasse diviso, come a Siracusa. Del resto, le amministrative siciliane hanno dato un segnale molto chiaro: Agrigento, Bronte ed Enna ne sono la prova tangibile.

“Una situazione che genera confusione – dice Romano – tra gli elettori e che finisce per indebolire l’intera coalizione proprio mentre si avvicinano appuntamenti decisivi quali le prossime elezioni regionali, le future elezioni politiche nazionali, il rinnovo di numerose amministrazioni locali e, soprattutto, le prossime elezioni amministrative della città di Siracusa”.

“Il fallimento di Italia”

Il leader cittadino del partito del presidente del Consiglio ritiene che il Mpa stia sostenendo un’ amministrazione responsabile della retrocessione della città nella qualità della vita, come testimoniato da alcuni report, tra cui de Il Sole 24 Ore. La morale della favola é: se gli autonomisti continueranno a stare a braccetto con Italia gli elettori puniranno questa scelta. “I risultati dell’attuale amministrazione comunale sono sotto gli occhi di tutti. Siracusa continua a registrare difficoltà significative sui temi della qualità della vita, dei servizi ai cittadini, delle infrastrutture, della mobilità e della programmazione dello sviluppo urbano. Problematiche che hanno contribuito ad alimentare un crescente malcontento tra i cittadini” chiosa Romano