OPPORTUNITA'

Lavoro in Sicilia, con MediaWorld cerca personale a Palermo e Catania. La catena di negozi specializzata nella vendita di tv, telefoni e dispositivi tecnologici per la casa e per l’ufficio, ha bisogno di alcune figure professionali da inserire in alcuni store delle due province.

I posti disponibili

I posti ricercati sono addetti vendita/logistica magazziniere caratterizzati da passione per la vendita e attitudine al problem solving; ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente; flessibilità, disponibilità e approccio proattivo; forte spirito di squadra. Il contratto proposto è part-time, a tempo determinato, con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Come presentare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro. Se al momento non ci sono posizioni aperte in linea con il profilo, ciascuno può inviare la candidatura spontanea: l’azienda contatterà la persona nel caso si aprano posizioni in linea con le caratteristiche.

Come funzionano le selezioni

Le selezioni per lavorare negli store MediaWorld sono articolate in diverse fasi. Per prima cosa, si valutano le candidature pervenute online. Le figure che risultano di maggior interesse per l’azienda passano, poi, alla successiva fase di valutazione che viene curata direttamente dagli specialisti delle risorse umane o dal direttore di punto vendita, in cui vengono considerate varie caratteristiche dei candidati, quali ad esempio l’interesse per il mondo dell’elettronica, l’orientamento al cliente e la disponibilità alla mobilità territoriale.

Assunzioni da McDonald’s

McDonald’s assume personale per le sedi di Trapani e Castelvetrano. La catena di fast food americana è alla ricerca di 50 addetti alla ristorazione/Crew e per l’occasione ha indetto una giornata di selezioni. Le selezioni avverranno venerdì 24 marzo 2023 dalle ore 10:00 alle ore 16:00 presso il ristorante McDonald’s di Castelvetrano in via Caduti di Nassirya. Si tratta di un’occasione unica per chi desidera lavorare all’interno di un contesto giovane e dinamico, con contratti stabili e ampie opportunità di carriera e crescita professionale.

