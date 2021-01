le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia per le prossime ore.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo gialla per condizioni meteo avverse valido fino alle ore 24 di domani, domenica 24 gennaio.

Le regioni meridionali risentono di condizioni di diffuso maltempo con piogge e rovesci anche intensi sulla Calabria occidentale. Neve sull’Appennino. Venti forti da Ovest Sud Ovest, in rinforzo a Scirocco, con raffiche fin oltre i 70-80 km/h su Palermitano e Messinese tirrenico.

Mari agitati o molto agitati.

Il maltempo si intensifica in Campania, con piogge diffuse e temporali che lambiranno le estreme regioni a sud della penisola, con possibilità di precipitazioni, in particolare su Calabria e Sicilia.

Nello specifico, sulla nostra Isola dominerà la presenza di molte nuvole.

Sulla costa tirrenica la nuvolosità sarà velata al mattino, con una maggiore presenza di stratificazioni nel settore occidentale. Fenomeni in intensificazione a partire dal primo pomeriggio ma tendenti al miglioramento nelle ore serali.

Maggiormente coperto al centro dell’isola dove, soprattutto nelle ore pomeridiane, saranno probabili fenomeni a tratti temporaleschi, comunque in attenuazione nel corso della serata.

Ancor più variabile la situazione sul litorale sud dell’isola con maggiore probabilità di piogge sul versante occidentale. In serata residui nuvolosi si addenseranno su ragusano e siracusano.

Ventoso ma complessivamente mite in pianura con punte di 15°C.

Per quanto riguarda le condizioni meteo complessive in Italia, torna dunque il maltempo, con pioggia, vento e neve a causare disagi e danni da nord a sud. L’allerta è rossa in Emilia, arancione in Romagna, Liguria e Toscana, gialla in altre dodici regioni, dal Veneto al Trentino fino alla Calabria, passando per Abruzzo, Marche, Molise e Sardegna. A rendere il fine settimana tempestoso è un doppio vortice ciclonico che, dopo la tregua di oggi pomeriggio, porterà ancora vento e pioggia, ingrossando ancora i fiumi del centro Italia.