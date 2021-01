Le previsioni nell'Isola

Avvio di weekend nel segno dell’instabilità tra nubi e deboli piovaschi un po in tutta l’Isola. Le temperature sono previste in calo venti tesi da SSO, rotazione a ONO dal pomeriggio con mari fino ad agitati.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica- Al Nord cielo spesso coperto al mattino con piogge al Nordest e nevicate a quote inferiori ai 1000 metri. Nel pomeriggio più sole e cielo poco nuvoloso salvo piogge sul triestino. Centro: Mattinata con una fase di maltempo che si abbatterà su Toscana, Marche, Umbria e Lazio e sulla Sardegna occidentale. Nel pomeriggio tempo in lento miglioramento. Venti forti. Sud: Condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni a tratti molto forti e sotto forma di nubifragio su Campania e Calabria tirrenica. Neve copiosa sopra i 1200 metri.

Lunedì – Al Nord la giornata sarà caratterizzata da una mattinata un po’ instabile al Nordest con possibili fiocchi di neve fino in pianura sul Veneto, altrove tanto sole. Neve sui confini alpini. Centro: Dapprima da rovesci su Toscana e Umbria, poi con l’ingresso del Maestrale peggiorerà su gran parte delle regioni con temporali e neve in collina verso il tardo pomeriggio e sera. Sud: La giornata partirà con un tempo asciutto e spesso soleggiato, poi tenderà a peggiorare su Campania, Calabria, Sicilia con nubifragi sulle coste. Venti forti di Libeccio.