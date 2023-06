Sabato 10 giugno ancora instabilità

Alta pressione in Sicilia garantisce tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale per la giornata di venerdì 9 giugno.

Sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulle zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale mosso.

Temperature in aumento

In aumento le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 25 ed i 31 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 28 gradi a Caltanissetta, 27 gradi a Catania, 25 gradi ad Enna, 26 gradi a Messina, 25 gradi a Palermo, 26 gradi a Ragusa, 31 gradi a Siracusa, 29 gradi a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il tempo sarà spesso instabile dal pomeriggio con temporali sparsi al Nordovest e poi dalle Dolomiti verso le pianure del Triveneto.

Centro: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio si potranno verificare alcuni piovaschi sui settori montuosi del versante adriatico.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo.

Sabato 10 giugno ancora instabilità

La circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi.

Sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite.

Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Nord: Giornata che trascorrerà con tante nuvole e precipitazioni sparse al mattino e con temporali su Alpi e Appennino nel corso del pomeriggio.

Centro: In questa giornata dopo una mattinata con tante nuvole scoppieranno dei temporali a carattere irregolare lungo la dorsale appenninica.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento salvo temporali pomeridiani sui rilievi di Campania, Puglia e Basilicata.

Domenica 11 giugno

Nord: In questa giornata ci saranno temporali in Piemonte e sull’arco alpino centrale e in Trentino, sarà più soleggiato altrove.

Centro: Il tempo sarà bello fino al tardo pomeriggio, poi comincerà a peggiorare sul Lazio meridionale con qualche rovescio. Clima estivo.

Sud: Pressione ancora stabile, clima estivo su tutte le regioni e giornata prevalentemente soleggiata salvo temporali di calore.