Allerta gialla nell’isola con condizioni avverse

Per sabato 9 ottobre, clima variabile e peggioramenti previsti in serata

Sicilia ancora con clima instabile. Sono attese sull’isola piogge e temporali soprattutto per la giornata odierna, 8 ottobre mentre per sabato 9 ottobre la giornata dovrebbe offrire condizioni variabili in peggioramento nelle ore serali.

Il quadro meteo

Mattinata con piogge diffuse ed alcuni temporali previsti nel Palermitano e nel Messinese. Nel pomeriggio il fronte temporalesco si dovrebbe attenuare leggermente mentre dovrebbero permanere le precipitazioni. In serata nuovo peggioramento nel Palermitano e Messinese.

Mari agitati lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale e lo Ionio meridionale; molto mossi i restanti bacini. Venti, forti dai quadranti occidentali.

Temperature ancora stabili

Rimangono, tuttavia, stabili le temperature. Previsti 26 gradi nel Siracusano, 24 nel Catanese, 23 nel Palermitano, 22 nell’Agrigentino, 21 nel Trapanese e Messinese, 20 nel Ragusano, 19 nel Nisseno, 17 nell’Ennese.

Allerta gialla

Permane l’allerta gialla a Palermo ed in altre città dell’isola come Catania, Messina, Trapani ed Agrigento. La protezione civile regionale ha diffuso un nuovo avviso che indica condizioni meteo “avverse”.

L’avviso 21280 indica “dalle prime ore di oggi, giovedì 7 ottobre 2021, e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti forti, con raffiche di burrasca, dai quadranti occidentali. Mareggiate sulle coste esposte”.

In particolar modo per precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Nel resto d’Italia

Nel nord, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà prevalentemente coperto al mattino, poi irregolarmente nuvoloso, ma con scarse precipitazioni.

Centro, pressione in calo. La giornata sarà contraddistinta da rovesci o temporali sparsi su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, con rischio fenomeni intensi. Clima più fresco ovunque.

Nel resto del sud giornata con rovesci temporaleschi ancora possibili su Puglia, Basilicata e Calabria. Altrove, cielo irregolarmente nuvoloso. Clima più fresco dappertutto.

Giornata con un clima variabile. Poco nuvolosa in mattinata con possibili lievi piogge nel Trapanese ed in alcune zone del Messinese, nel resto dell’isola sole o poco nuvoloso.

Peggioramento complessivo in tutta l’isola nelle ore del pomeriggio con cielo coperto e possibili precipitazioni e temporali. La situazione non dovrebbe cambiare di molto durante la sera.

Mari da poco mossi a mossi. Venti da deboli a moderati.

Temperature ancora miti con valori massimi che oscilleranno dai 26 gradi di Siracusa ed i 18 di Enna.

Nel nord Italia, generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno al Nordest e con nubi irregolari invece su Alpi e Prealpi del Nordovest. Venti di Bora e Grecale.

Nelle regioni centrali, la giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti coperto sulle regioni adriatiche, soleggiato sul resto del Centro peninsulare. Qualche temporale sulla Sardegna meridionale.

Nel resto del sud, infine, la giornata trascorrerà con condizioni di maltempo anche intenso sulla Puglia, piogge in Basilicata e temporali in Calabria, più sole in Campania.