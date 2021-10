Per lunedì 4 ottobre torna il sole

Per domenica 3 ottobre ancora maltempo in tutta l’isola

Rovesci temporaleschi soprattutto nelle zone centro orientali

Allerta gialla in sei province

Miglioramenti attesi in tutta Italia per lunedì 4 ottobre

Piogge e temporali, soprattutto in Sicilia orientale, caratterizzeranno la giornata di domenica 3 ottobre mentre per giorno 4 le condizioni Meteo sono in miglioramento.

Domenica 3 ottobre tempo inizialmente ancora instabile su versanti ionici e nel pomeriggio su gran parte della Sicilia. Tendenza al miglioramento in serata. In mattinata temporali nel Catanese e piogge sparse nella zona centro orientale dell’isola. Nel pomeriggio piogge previste anche nel Palermitano mentre rovesci temporaleschi persistono ancora nell’Ennese. Piogge in serata nelle stesse zone.

Mari tendenti a localmente molto mossi dalla sera, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali; tendenti a forti di Scirocco sulla Sicilia occidentale.

La protezione civile regionale ha emesso un avviso per allerta gialla per rischio idro-geologico e idraulico in sei province: Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna, Caltanissetta. In particolare per “precipitazioni Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati”.

Temperature stabili

Rimangono stabili i valori massimi, ancora superiori ai 25 gradi in diverse località dell’isola. Ancora temperature piuttosto gradevoli nonostante le precipitazioni. Previsti 27 gradi nel Palermitano e nell’Agrigentino, 26 nel Trapanese, 24 nel Messinese, 23 nel Catanese e nel Nisseno, 22 nel Ragusano, 21 nel Siracusano, 20 nell’Ennese.

Nel resto d’Italia

Al nord la giornata sarà caratterizzata da un tempo in peggioramento al Nordovest e sul Friuli Venezia Giulia con piogge e locali temporali. Nubi irregolari altrove. Venti di Scirocco.

Centro: la giornata sarà contraddistinta dall’arrivo di qualche pioggia o temporale sulle coste toscane e laziali. Per il resto il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso.

Nel resto del sud, la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza asciutto. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso sui settori ionici di Calabria (rovesci), altrove poco nuvoloso.

Per lunedì 4 ottobre, migliora ovunque

Torna il sole per inizio della settimana. Lunedì 4 ottobre, infatti, in tutta l’isola le condizioni Meteo saranno decisamente migliori: è prevista una giornata soleggiata o al massimo poco nuvolosa.

Mari da quasi calmi a mossi. Venti da deboli a moderati; forti nel Trapanese.

Temperature massime in risalita: oscilleranno tra i 28 gradi di Palermo e Catania ed i 23 di Enna.

Nel nord Italia, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di forte maltempo a partire dal Nordovest verso il Triveneto a sera inoltrata. Più soleggiato in Emilia Romagna. Venti di Scirocco.

Nelle regioni centrali la giornata sarà contraddistinta da rovesci e temporali molto forti sulla Toscana. Nubi sparse altrove, ma in tarda serata peggiorerà fortemente sul Lazio. Venti di Scirocco.

Nel resto del sud, infine, giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà alcun problema a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno ovunque.