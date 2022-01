Per il 10 gennaio, rovesci e temporali

La giornata di domenica 9 gennaio vede un veloce aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale, con possibili piogge sparse sul settore occidentale e settentrionale. Così le previsioni meteo in Sicilia. Al pomeriggio permangono fenomeni sulle zone precedentemente indicate, con possibili sconfinamenti fin verso le zone interne centrali. In serata instabilità sul settore tirrenico, con rovesci e isolati temporali sparsi. Lo si apprende da WeatherSicily.it

Venti da moderati a forti da W/NW, molto forti in serata sui bacini tirrenici e occidentali. Da molto mosso ad agitato il Canale di Sicilia e il Mar Tirreno, mosso lo Ionio. Molto agitato il Tirreno entro sera, con onde alte fin i 4-5 metri. Quota neve prossima i 1.400-1.500 al mattino, in calo fin i 1.000-1.100 metri entro sera.

Allerta gialla a Palermo, Catania e Messina

L’avviso numero 22008 indica le province di Palermo, Catania e Messina in allerta gialla. In queste tre province potrebbero esserci maggiori disagi dovuti al maltempo.

Le precipitazioni Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

Temperature stabili

Rimangono stabili le temperature anche se i valori minimi saranno in calo. Ad Enna, ad esempio, la minima sarà attorno allo zero. Massime previste tra i 7 ed i 15 gradi. Previsti 13 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 15 a Catania, 7 ad Enna, 12 a Messina, 14 a Palermo, 10 a Ragusa, 15 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: La giornata sarà caratterizzata da nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe e fino in valle. Attesi fiocchi di neve al primo mattino su pianura lombarda ed emiliana.

Centro: La giornata sarà caratterizzata da un peggioramento dalla Toscana verso il resto delle regioni con precipitazioni via via più diffuse e nevose a quote sempre più basse in serata.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con un tempo piuttosto stabile fino al pomeriggio, poi peggiorerà su tutte le regioni con precipitazioni via via più intense e nevose a quote collinari.

Per il 10 gennaio, rovesci e temporali

La tendenza per lunedì 10 gennaio vede il collocamento della tempesta polare sulle acque tirreniche-orientali, in successivo spostamento sul Mar Ionio entro sera. Si attende un contesto atmosferico marcatamente instabile sul comparto occidentale e settentrionale della Sicilia, con rovesci e temporali intermittenti (anche a carattere grandinigeno), prossimi a persistere fino a sera. Ai limiti i restanti settori, seppur non si escludono locali sconfinamenti dei fenomeni sul settore centrale e tra Catanese e Siracusano in serata.

Venti inizialmente tempestosi di Maestrale, tendenti a divenire moderati sul settore orientale. Rotazione delle correnti in Nord/Nord Est entro sera sui bacini centro-occidentali. Bacini generalmente agitati, mosso lo Ionio. Temperature in brusco calo. Quota neve prossima gli 800-900 m sul nord Sicilia, oltre i 1.000 m altrove. Attese ingenti nevicate oltre i 1.000 metri di altitudine.

Nord: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Attese rare nevicate sui confini alto atesini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da maltempo sulle regioni adriatiche dove pioverà sulle coste e nevicherà diffusamente sulle colline, nubi sparse sul Lazio, cielo coperto in Umbria.

Nel resto del sud la giornata trascorrerà con precipitazioni su Calabria, Basilicata e Puglia, nevose sui rilievi a quote collinari. Più sole in Campania.