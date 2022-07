Ancora caldo per diversi giorni. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni e annuncia che l’ondata di calore durerà ancora a lungo. A fronte di una giornata di lunedì di temperature stabili e, fondamentalmente, di bel tempo e condizioni soleggiata, è previsto per martedì l’arrivo di un’altra impennata del caldo quando l’anticiclone denominato Apocalisse 4880 si rafforzerà portando picchi di calore nel Sud Italia e in particolare in Sicilia. Il picco durerà 24 ore e da mercoledì di nuovo condizioni stabili ma di caldo elevato e afoso.

Nel medio termine una frenata del caldo è prevista nei primi giorni di agosto ma durerà solo 24-48 ore, poi ricomincerà la salita delle temperature e i picchi torridi. ecco nel dettaglio la prima metà della settimana:

LUNEDI’ 25 LUGLIO

Nord: Giornata soleggiata salvo più nubi in Liguria e locali temporali di calore sulle Alpi e in serata anche in pianura al Nordovest.

Centro: Lunedì 25 sarà un’altra giornata all’insegna del bel tempo e del caldo intenso, le temperature massime toccheranno punte di 36 e 37 gradi.

Sud: Giornata con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà ancora una volta sereno o poco nuvoloso. Temperature stabili.

MARTEDI’ 26 LUGLIO

Nord: Pressione in calo e arrivo mattutino di temporali fortissimi, ma a macchia di leopardo sul Triveneto. Temperature in lieve calo.

Centro: Martedì 26 con dominio dell’anticiclone africano. Si trascorrerà un’altra giornata soleggiata con clima caldo a tratti intenso.

Sud: L’anticiclone Apocalisse4800 aumenta di potenza sulle nostre regioni. Oltre al sole prevalente le temperature saliranno ulteriormente.

MERCOLEDI’ 27 LUGLIO

Nord: La giornata trascorrerà con molte nuvole e piogge su Alpi e Nordovest. Calo termico con temperature massime fino a 33 gradi.

Centro: Prosegue il dominio dell’anticiclone. Mercoledì avremo molte più nubi sugli Appennini, anche con possibili isolati temporali pomeridiani.

Sud: La giornata di mercoledì 27 trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni.